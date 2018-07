Sehr sehenswert:

„Die Karabinieri“, von Jean-Luc Godard. Manche sagen, sein umstrittenster, manche sagen: sein bester Film und zugleich die radikalste filmische Reflexion über den Krieg, den Film und die Filme vom Krieg. „Ich habe den Krieg nach einem sehr einfachen Schema abgehandelt. Ich bin davon ausgegangen, daß man Kindern erklären müßte, nicht nur, was Krieg bedeutet, sondern was alle Kriege bedeutet haben.“

„Der Start“, von Jerzy Skolimowski. Ein Film über die verlorene Unschuld, das heißt über die naive Perversion der Jugend – über einen Jungen, der gern schnelle Wagen fährt und dafür lügt, stiehlt, betrügt, hochstapelt und sich prostituiert und am Ende, als er an der sehnsüchtig erwarteten Rallye teilnehmen könnte, bei einem Mädchen bleibt. Ein Film über einen Jugendtraum – von einem, der ihn sich erst erfüllen konnte, als seine Jugend vorbei war.

„ElDorado“, von Howard Hawks. An Western, die vorgeben, die ungeschminkte Wahrheit zu sagen über den Westen, wie er wirklich war, ist kein Mangel. Doch diese argumentieren an der Sache vorbei, weil natürlich die Wirklichkeit der Geschichte der Wahrheit des Mythos keinen Abbruch tut. „El Dorado“ nimmt den Mythos beim Wort, beim Bild, beim Zeichen. Der Film von Hawks ist die dargestellte Dekadenz des Western. Er beginnt wie eines der klassischen Epen der weiten Horizonte und endet mit dem Spottbild eines Showdown, bei dem die Helden auf Krücken anrücken, der bessere Schütze unterliegt und die Sieger sich der Hilfe einer Frau bedienen müssen. Eine Inflation von Geschichten, die Geschwätzigkeit der Helden, die Aushöhlung der vertrauten Gesten – das alles greift den Mythos von innen an.

Sehenswert:

„Hier hast du dein Leben“, von Jan Troell. Die Geschichte des jungen Flößers, späteren Ziegelei- und Holzarbeiters, Plakatklebers und Filmvorführers Olof und seiner Entwicklung vom ahnungslosen Land jungen zum bewußten Sozialisten – in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und während desselben. An Maxim Gorkij müßte man denken, auch wenn von ihm unter den Arbeitern nicht ausdrücklich die Rede wäre. Eyvind Johnson hat seine Biographie im Geiste Gorkijs geschrieben, und Jan Troell hat sie im Stil der „Gorkij-Trilogie“ von Mark Donskoi verfilmt. Ein überaus gediegenes Stück Kunstgewerbe.

Ferner läuft: