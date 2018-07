Saarbrücken

Die Premiere fand im Saarland statt. SPD-Vorstandssprecher Frank Sommer hatte ihr schon vorher bundesweite Aufmerksamkeit gesichert: Zum erstenmal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde der Versuch unternommen, „die SPD mit Hilfe der rechtsradikalen NPD auszumanövrieren“.

Der Versuch glückte. Mit einer Stimme Mehrheit – einer NPD-Stimme – wurde die Ernennung Walter Henns (FDP) zum Landrat vom Kreistag des drittgrößten deutschen Landkreises (Saarbrücken-Land) gebilligt.

Der SPD-Landesvorsitzende des Saarlandes, Kurt Conrad, der für seine Partei – sie stellt auch die stärkste Kreistagsfraktion – vergeblich das Vorschlagsrecht für den Landratsposten verlangt hatte, zeigte sich über das christ-freinational-demokratische Wahlbündnis empört: „Es ist ein gefährlicher Weg, mit den radikalen Parteien gemeinsame Sache zu machen.“ Die saarländischen Regierungsparteien CDU und FDP wollen von solcher Kritik nichts wissen. Ausschlaggebend seien die menschlichen und fachlichen Qualitäten des neuen Landrates. Innenminister Ludwig Schnur (CDU) einen Tag vor der Wahl: Parteipolitische Überlegungen spielen keine Rolle. Kurz nach der Wahl wußte es der frei-demokratische Fraktionsvorsitzende im Landtag, Kurt John, besser: Der Landratsposten sei der FDP bereits bei den Koalitionsvereinbarungen 1965 zugesprochen worden.

Die Schwierigkeiten begannen vier Wochen vor der Wahl des Landrates mit einem Brief des FDP-Kreistagsmitglieds Josef Frisch – Autor eines rechtsorientierten Verlages – an seinen Parteichef, Wirtschaftsminister Reinhard Koch. Frisch teilte mit, er habe für seine alte politische Auffassung eine neue Heimat gefunden: die Nationaldemokraten. Die FDP versagte sich, sich von ihrem Ex-Mitglied zu distanzieren. Vielleicht, weil seine Stimme darüber entscheiden mußte, ob sie zu ihrem einzigen Landratsposten im Saarland kommen würde. Auch NPD-Frisch hielt mit seiner Entscheidung in der Öffentlichkeit zurück. Vielleicht, weil er die Absicht hat, vorerst bei der FDP-Kreistagsfraktion zu hospitieren, um sich einige Möglichkeiten der Einflußnahme zu erhalten.

Einen Tag vor der Landratswahl von der SPD „aus Sorge um die Erhaltung des demokratischen Parlamentarismus“ zur Distanzierung gedrängt, war für die FDP-Kreistagsfraktion jedenfalls die „Angelegenheit noch nicht spruchreif“. Aber schon einen Tag später – kurz nach der Wahl – hieß es anders. FDP-Fraktionschef John scholt die NPD in einem Atemzug „autoritär“, „totalitär“ und „rechtsradikal“ und kündigte eine Empfehlung des Landesvorstandes an alle kommunalen Gremien an.Tenor: NPD-Hospitanten unerwünscht.

Axel Buchholz