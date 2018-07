Inhalt Seite 1 — Gewollt und gekonnt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Bürger-Prinz

Anders als in manchem anderen, was über Gründgens geschrieben wurde, habe ich in diesem Buche gern gelesen –

Gustaf Gründgens: „Briefe, Aufsätze, Reden“, herausgegeben von Rolf Badenhausen und Peter Gründgens – Gorski; Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg; 480 S., Abb., 32,–DM.

Es ist immer schwierig, sich über einen Menschen zu äußern, zu dem eine freundschaftliche Beziehung bestand. Macht man es wie Momme-Nissen in seinem Langbehn-Buch, dem er den Untertitel „Von einem Freund“ gab, so enthebt man sich damit jeder Kritik. Ich meine aber, daß man das vorliegende Buch auch unter der Voraussetzung früherer näherer Verbindung begrüßen und bejahen kann.

Die Herausgeber sagen in ihrer Einleitung mit Recht: „... eine Persönlichkeit, die nicht zu kopieren ist: sein Arbeitsethos ist anwendbar, eine lehrbare Methode kannte er nicht.“ In diesen wenigen Worten ist ein Außerordentliches eingefangen. Sie lassen schon die ungemein reiche Facettierung des Menschen Gründgens ahnen – Spiegelungen, die sich konzentrieren in seiner Tätigkeit und seinen Gestaltungen. Hier liegt die Kontinuität seines Lebens und die ungemeine, aber bis zuletzt durchgestandene Forderung, ein überragendes Niveau durchzuhalten – oder besser noch, immer neue Gipfel aufzusetzen.

Gründgens sagte selber, daß er alle seine Erfolge weniger seinem Talent als der stetigen Arbeit an seiner menschlichen Entwicklung zu verdanken habe. Die Strenge, mit der er diese Direktive über alle körperlichen und seelischen Mühsale hinweg durchhielt, und die glasklare, aber auch glasharte Intelligenz, mit der er diesen Prozeß verfolgte, waren beispielhaft. Die Urbanität seinen Mitarbeitern gegenüber, die Bereitschaft, Leistungen anderer anzuerkennen, und die Sorgsamkeit, mit der er anderen in schwierigen Situationen zu helfen suchte, änderten nie etwas an dem hohen Maß an Hingabe, Arbeit, ständiger Wachheit, das er von jedem Menschen verlangte. Bis zur Verachtung grausam konnte er in seinem Urteil sein; aber ich glaube, daß nur wenige an seinem Verhalten spürten, wie er dachte oder die Wertmaßstäbe handhabte.

Wenn es nach seinen Worten ein Vorrecht des Künstlers heute ist, kraft seines Geistes und seiner seelischen Aufgeschlossenheit einer der ersten zu sein, die zu begreifen haben, worum es geht, so liegt in dem „Worum-es-geht“ die kühle Distanzierung zum Alltäglichen und die bohrende Frage nach den entscheidenden Kategorien der gegebenen Zeit. Dies heißt auch Regieführen auf der Lebensbühne, aus der heraus die Bühne des Theaters sich erst organisieren kann.