Von Gisela Stelly

Wenn „Batman“ auf dem Programm steht, schaltet mehr als die Hälfte aller amerikanischen Fernseher das Gerät an. Der Fledermaus-Mann und sein Gehilfe Robin wurden schon 1939 vom Comic-strip-Zeichner Bob Kane in die Bilderheftwelt gesetzt. Bob Kane ist damit Millionär geworden; und Produzenten, Verleger und Spielzeugfabrikanten in Amerika und dann auch in England haben mit Batman mittlerweile Riesengeschäfte gemacht.

In den angelsächsischen Ländern zählt Batman zur Spitze der Alltags-Prominenz. In Deutschland ist Batman ungewöhnlicherweise eine Randfigur geblieben, nicht unbeachtet, doch bei weitem übertroffen von Superman. Er stammt zwar ebenfalls aus einem amerikanischen Zeichentintenfaß, liegt dem deutschen Wesen aber offenbar, weit mehr als der Fledermäusige, dem auch eine Batman-Film-Kampagne und allerlei Bat-Gezieltes auf der Nürnberger Spielzeugmesse nicht zum publicitywirksamen Höhenflug verhelfen konnten. Batman trifft man in Deutschland nur an Zeitschriftenkiosken; er erscheint vierzehntäglich in bonbonbunten Eine-Mark-Heften. Doch sogar in diesen

Heften ist er (auf dem Titelblatt) in die Ecke und (im Inhalt) auf die hinteren Seiten verdrängt. Die starken Lettern und die meisten Blätter sind reserviert für Superman.

Superman herrscht; und er herrscht nicht nur in den Heften für Primitivleser und Pop-Freunde. In allerlei Variationen tritt Superman in Werbefernseh-Kraftakten auf. Einer seiner Brüder heißt Saubermann. Da hat sich die „Ungeziefer“-Bekämpfung von hoher Warte in Küche- und Waschküche verlagert: Bakterien im Abwasch – sie sind schließlich auch nur Ausdruck des Allzeit-Bösen in der Welt des Menschen, gegen das Superman nach seinem höchsteigenen Superrezept antritt. Batman freilich bleibt vom Küchendienst befreit. Was aber tut er?

Der Schauplatz seines Handelns ist Gotham City, ein Ort, der in einem Zwischenbereich liegt, irgendwo zwischen biblischer Unveränderlichkeit und weltlicher Verführbarkeit und Wirrnis, wie sie sich im Kampf der Interessen ausdrückt. Die Gesetze von Gotham sind statisch. Und wehe dem, der sie verändern oder gar zu brechen sucht – alsbald bekommt er’s mit Batman zu tun, dem Verfechter jener unverrückbaren Gesetze.

Das sieht, zum Beispiel, so aus: