Charles B. Darrow ist tot. Er starb, 78 Jahre alt, im August auf seiner Farm in Pennsylvania, steinreich: Er war der Mann, der (1935) „Monopoly“ erfunden hat. 45 Millionen Exemplare dieses Spieles wurden seitdem verkauft, was bedeutet, daß bisher etwa eine halbe Milliarde Menschen den halsabschneiderischen Makler-Rundlauf frequentiert haben. Eine ganze Generation lang schon regen sich die Leute an der Immobilien-Illusion auf – da erscheint eine neue Gattung von Spielen, die sich einer anderen Form aufregender Geldanlage bedient: der Börse.

„Geld und Börse“, im vorigen Jahr kreiert, war seiner Spielanlage nach noch ein echter Darrow (ZEIT Nr. 49/66). Heuer erschienen gleich drei Spiele, die sich dem Thema verschreiben, doch von einer anderen, neuen Idee her.

Da ist zunächst „Stocks & Bonds“. Das Spiel simuliert den Börsenbetrieb ganz naturalistisch, mit dem einen Unterschied, daß es ruhig, ja still zugeht: Ich kenne kein Spiel, das für dünnhäutige Mehrfamilienhäuser geeigneter wäre.

Es gibt da neben den zehn ziemlich unterschiedlichen Aktien eine richtige Börsentafel, auf der Kursbewegungen ganz echt mit Kreide notiert werden. Der Zahlungsverkehr wickelt sich bargeldlos ab. Jeder Teilnehmer erhält für seine Transaktionen ein Formblatt, in dessen erster Spalte sein Grundkapital (5000 Dollar) eingetragen ist. Eine Art von „Börsenblatt“ orientiert ihn über die Firmen, deren Aktien angeboten sind. Das reicht vom festverzinslichen Pfandbrief (der keinerlei Kursgewinn abwirft) über Papiere mit hohen Dividenden (die leider fast ständig fallen), Stocks, die munter klettern (aber keine Zinsen abwerfen), bis zu Aktien, die, rechte Spekulationsobjekte, wilde Kurssprünge veranstalten.

Zunächst stehen alle Kurse brav auf 100. Die „Jobber“ treffen ihre Dispositionen, indem sie kaufen, egal was; nur darf das Startkapital nicht überzogen werden, wobei noch beachtet werden muß, daß für jedes Geschäft eine Maklergebühr fällig ist.

Dann beginnt das Spiel. Die Kursbewegung aller Aktien bestimmt der Würfel, ein Kurs-Schieber wird entsprechend der Augenzahl betätigt; darauf scheinen in einem Schlitz Gewinne und Verluste auf. Die neuen Kurse werden an der Tafel notiert, zusätzlich wird eine der Ereigniskarten gezogen, der zufolge noch einmal ein oder mehrere Kurse steigen oder fallen.

Hierauf setzt wieder Schweigen ein, denn die Spieler machen ihren Übertrag, addieren Zinsen, stoßen ab, kaufen ein. Das geht so zehn Runden lang, dann ergibt die Bilanz den Sieger. Es gibt noch manche zusätzliche Überraschungen.