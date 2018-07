Kleinkinder sind entdeckungsfreudig und stopfen vieles, was ihnen in die Quere kommt, mit besonderer Vorliebe für Naschbares in den Mund. Unwiderstehlichen Anreiz scheint dabei von im Haushalt benutzten Mitteln wie Waschpulver, Badezusätzen, Spül- und Pflegemitteln auszugehen, auch von Kosmetika, Farben, Terpentinersatz und Arzneimitteln. Wegen ihrer bunten Verpackung. oder Farbe und weil sie meist „griffbereit“ herumliegen, sind auch Antibabypillen bei Kindern als „Bonbon“ gefragt, ebenso Schlaftabletten. Aber auch Gummibaumblätter, Forsythienblüten, Blumendünger und Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel erregen das natürliche Verlangen von Kindern – und in all dem liegt selbstverständlich akute Gefahr: die Kinder vergiften sich.

Als jüngstes Beispiel ein Fall in Hamburg: Auf der Anklagebank sitzt eine junge Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ihre Schuld: Das einjährige Töchterchen der Freundin hatte in ihrer Wohnung – unbeobachtet – acht Beruhigungsdragees geschluckt; es fiel in einen Dauerschlaf. Die – wenn auch geringe – Menge Veronal und Luminal, die in diesen Tabletten enthalten ist, kann bei Kleinkindern tödlich wirken. Das Kind wurde gerettet.

Aber jährlich werden in der Bundesrepublik rund 6000 Kinder Opfer von Vergiftungen dieser Art, etwa einhundert sterben daran, und bei etwa fünf Prozent, die überleben, bleiben Dauerschäden zurück. Während bei Kleinkindern bis zum dritten Lebensjahr vor allem Vergiftungen mit Haushaltsmitteln vorkommen, sind es bei Kindern zwischen drei und fünf Jahren Vergiftungen mit Medikamenten. Knaben sollen dabei doppelt so gefährdet sein wie Mädchen – ihnen liegt das gewisse Etwas des Columbus noch mehr im Blut als den Mädchen.

„Die Zahl der potentiellen Giftstoffe in unserer Umwelt“, erklärte der Hamburger Oberarzt von der Giftinformations-Zentrale am Krankenhaus Barmbek, Ralph Günther, „hat derart zugenommen, daß Diagnostik und Therapie von Vergiftungen nicht mehr überschaubar sind.“ Der Schweizer Toxikologe Professor Franz Borbely schätzt die gefährlichen chemischen Substanzen in Haushaltsmitteln auf Tausende von Wirkstoffen, die in mehreren Zehntausenden von Handelspräparaten enthalten sind.

Die Hauptlast an der Kinder-Vergiftungswelle der letzten Jahre, die der Berliner Kinderheilkundler Professor Heinrich Wiesener als eine Art Seuche bezeichnet („In den hochzivilisierten Ländern sterben mehr Kinder an Vergiftungen als an Infektionen“), kommt auf das Schuldkonto fahrlässiger Eltern. Die Statistik des Komitees „Sicherheit für das Kind“ in München spricht von 90 Prozent. Ein Querschnitt durch 50 Familien aller Bevölkerungsschichten in Zürich ergab, daß lediglich eine von diesen Familien ihre Medikamente so verschließt, daß die Kinder sie nicht erreichen können. Die unvorschriftsmäßige Aufbewahrung von Haushaltsmitteln und Medikamenten ist der häufigste Anlaß für Vergiftungen bei Kindern.

Nach einer Berliner Aufstellung, die aber für alle Länder gilt, ereignen sich die meisten Vergiftungsunfälle in der Küche; dann folgen Schlafraum, Badezimmer, Wohnräume und Garage. Die Kinder brauchen nur nach den offen herumstehenden „Giften“ zu greifen, die auf dem Fußboden, auf Tischen, auf der Fensterbank oder unter dem Bett „versteckt“ stehen, oder nach der Tablettenröhrchen und Tropfflaschen auf dem Nachttisch, Eßtisch, Radio, Fernsehgerät oder Fensterbrett. Den meisten Erwachsenen, die ihre Arzneimittel dort stehenlassen, um sie rasch zur Hand zu haben, denken nicht daran, daß diese damit auch in Reichweite der Kinder gelangen.

Eine große Gefahr liegt auch in dem Leichtsinn, zum Beispiel Tetrachlorkohlenstoff (zun: Reinigen), verdünnte Salzsäure (für die Toilette oder Salmiakgeist in zweckentfremdeten Gefäßen aufzubewahren – in Selters-, Bier- oder sonstigen leicht zu öffnenden Flaschen etwa.