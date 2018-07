Zur Zeit zirkuliert in unserem Lande ein Brief, der um Spenden auf das „Sonderkonto Springer-Tribunal“ bittet. Dieses Tribunal werde, so heißt es im Text, im Dezember in der „Springer-Hauptstadt Westberlin“ tagen und zu untersuchen haben, welcher Vergehen gegen unsere Gesellschaft der Springer-Konzern sich schuldig gemacht habe.