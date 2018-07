/ Von Lising Pagenstecher

Trotz aller studentischen Initiativen, Proteste und Demonstrationen wird eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen Hochschulreform in begängstigender Weise vernachlässigt: die Demokratisierung der Universität.

Die Schwierigkeiten, auf die diese Reform stößt, sind weder finanziell noch personell bedingt. Sie resultieren vielmehr aus der nahezu unumschränkten Herrschaftsgewalt der Ordinarien. Die Reform scheitert bisher an der hartnäckig und nahezu solidarisch verteidigten autoritären Struktur der deutschen Universität.

Aber nicht nur daran. Sie scheitert in gleicher Weise an einem fundamentalen demokratischen Mangel: am unpolitischen Bewußtsein der Mehrzahl der Studenten, weshalb man denn auch bislang die relativ wenigen engagierten Demokraten so leicht als linksradikale Außenseiter abtun konnte.

Der Durchschnittsstudent läßt sich damit abspeisen, daß das, was gemeinhin als Grundregel demokratischen Zusammenspiels anerkannt wird, gegen die Würde der Universität verstoße: die Kontrolle der Herrschenden durch die Beherrschten – die Etablierung der studentischen Mitbestimmung. Und die Universitätsreformer sind ängstlich bemüht, den schlafenden Löwen nicht zu wecken.

Der deutsche Steuerzahler mag sich bei dem Gedanken beruhigen, daß durch die geplante und zum Teil bereits eingeführte Straffung des Studienganges seine Investitionen lukrativer zu werden versprechen, daß der Prozentsatz der Fehlinvestitionen sich verringert und der Gewinn sich frühzeitig abzeichnet. Es mag ihn beruhigen, daß man ihm verspricht, durch die Gründung neuer Hochschulen dem vielbeklagten Nachwuchsmangel zu steuern. Aber beunruhigt es ihn eigentlich, daß die akademische Massenrekrutierung unter weitgehend autoritären Vorzeichen erfolgt? Beunruhigt es ihn, daß in unseren Hochschulen politische Abstinenz und demokratische Ignoranz gezüchtet und belohnt werden? Ist es nicht in höchstem Maße beunruhigend, daß in unserer Gesellschaft die Demokratie gerade dort nicht funktioniert, wo es um die Ausbildung der „Elite von morgen“ geht?