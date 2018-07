Es ist für eine Japanerin äußerst aufschlußreich, in der gleichen Stadt um etwa die gleiche Uhrzeit einmal im Kimono und einmal in einem schicken Hosenanzug mit Hut herumzulaufen. Die Mode 67 eignet sich sehr gut für ein solches Experiment, denn die Farben waren noch nie so lustig. Ursprünglich beabsichtigte ich natürlich nicht, ein Experiment zu machen. Es ergab sich von selbst.

An einem sonnigen Nachmittag bummelte ich in einem rosaroten Kimono durch die Hauptgeschäftsstraße einer großen deutschen Kleinstadt. In der Hand schlenkerte ich eine kleine Tasche. Ich schaute mir die Geschäfte an und ließ mich durch die Blicke, die von allen Seiten kamen, kaum stören.

Ein kleines Mädchen, das an der Hand seiner Mutter – oder Tante – daherkam, deutete mit dem Finger auf mich und fragte ganz laut: „Guck mal, was ist das?“

Die Mutter – oder Tante – warf mir einen unsicheren Blick zu und zog das Kind schnell mit sich fort.

Warum, das werde ich nie verstehen. Aber es ist mir in Deutschland schon hunderte Male so ergangen, daß Mütter und Omas ihre Kinder von mir wegzerrten oder sie sogar offen bestraften, wenn sie etwas über mich fragten.

Selbst wenn die Kinder flüstern, wobei nur ihre Augen verraten, daß ich der Gegenstand ihrer Neugier bin, habe ich oft gesehen, daß die Mütter die Kinder mit einem kräftigen Rudi am Arm zum Schweigen bringen und schneller als vorher weitergehen.

Ein älteres Ehepaar kam, und ich hörte im Vorbeigehen, wie sie zu ihm sagte: „Schau, wie entzückend, diese Japanerin!“ (Sie sagte es laut, denn er hörte wohl schwer).