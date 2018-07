„Carl Spitzweg“ (München, Haus der Kunst): Größeres war geplant, eine Gesamtdarstellung der „Deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts“ (die, wenn ein Kenner wie Siegfried Wichmann sie in die Hände nähme und das Haus der Kunst ihm finanziellen und organisatorischen Rückhalt böte, eine Traumausstellung werden könnte). Statt des großen Panoramas der Blick durchs Schlüsselloch oder wenigstens aus dem Mansardenfenster, Blick ins Allerengste, auf die behaglich beschauliche Spitzweg-Bühne, die mit Kleinstadtfassaden, Giebeln, Erkern, Blumenkästen, Fensterläden, Vogelbauern umstellt und eingefriedet ist, auf der skurrile Figuren, der Ewige Hochzeiter, der Kaktusfreund, der Sterndeuter, der Antiquar, der Nachtwächter als komische Helden agieren. Mit diesen idyllischen Miniaturen ist Spitzweg zum Lieblingsmaler des deutschen Philisters geworden. Warum muß man ihn 1967 vom Dachboden herunterholen, ihn in maximaler Ausführlichkeit präsentieren, mit 128 Bildern und ungefähr ebenso vielen Zeichnungen, dazu noch einmal weit über hundert Arbeiten seiner Prager und Münchner Freunde, die aus Dutzenden von Museen und Privatsammlungen ausgeliehen wurden (obgleich München ohnehin an Spitzweg-Werken nicht gerade arm ist) und bis zum 7. Januar zwei Stockwerke im Haus der Kunst überfüllen? Es soll, das war zu vermuten, das landläufige Spitzweg-Bild korrigiert, womöglich in sein Gegenteil verkehrt, für den heutigen Geschmack umfrisiert werden.

In der Ausstellung dominiert mit rund 70 Prozent der Bilder der einst gefeierte und hoffnungslos antiquierte Malerpoet, der sich mit dem „Armen Poeten“ 1839 als biedermeierlicher Genremaler vorstellte. In den restlichen, den weniger volkstümlichen Bildern erlebt man keinen Avantgardisten, aber einen der besten deutschen Maler der Epoche zwischen Realismus und Frühimpressionismus. Je weniger Mentalität und Humor der Münchner Liedertafel, um so größer die malerische Qualität. Beispiele für diesen nicht mehr unbekannten, aber noch immer unterschätzten Spitzweg: „Hinter den Kulissen“, die „Italienischen Straßensänger“, „Im Walde“, „Beim Wäscheaufhängen“, die wundervolle, in farbige Flecken und Licht aufgelöste „Pastorale“, Bilder vor allem aus der Spätzeit, als Spitzweg seine spitzpinselige Pedanterie zugunsten einer lockeren, flimmernden, skizzierenden Technik aufgegeben hat.

„Wilhelm Morgner“ (Münster, Westfälischer Kunstverein): Eine erste umfassende Retrospektive für den westfälischen Maler, der vor fünfzig Jahren gestorben ist. Morgner war damals 26, er hatte beim Blauen Reiter in München, beim Sonderbund in Köln, bei den Juryfreien in Berlin ein paar Bilder ausgestellt.

Die Bilder sind zwischen 1909 und 1913 entstanden (1913 mußte er zum Militär, 1914 in den Krieg, 1917 ist er gefallen). In diesen, wenigen Jahren wird in hektischer Unruhe, in dem leidenschaftlichen Versuch, „das rasende Feuer, das die Natur in die Adern gießt, in die Farbe überströmen zu lassen“ (Morgner), ein Weg zurückgelegt, der für ein Leben ausgereicht hätte. Auch heute, fünfzig Jahre danach, ist das Schauspiel dieser ungestümen Entwicklung, die ständig neue Stilentwürfe konzipiert und keine Zeit findet, sie zu Ende zu führen, weil andere Möglichkeiten sich dazwischenschieben, atemberaubend.

Neben den rund fünfzig Gemälden sind weit über hundert Zeichnungen (vorwiegend aus dem im Landesmuseum Münster deponierten Nachlaß) zu sehen. Der Zeichner arbeitet weniger sprunghaft, er läßt seine Gedanken ausreifen und kommt zu definitiven Ergebnissen, etwa in den Zyklen seiner Selbstbildnisse. Die Ausstellung bleibt bis Ende Oktober in Münster, sie ist Anfang 1968 in Stuttgart (Württembergischer Kunstverein), anschließend in Brügge, Ostende und Ypern. Gottfried Sello