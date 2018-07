Inhalt Seite 1 — Lebenswichtiges Zittern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unaufhörlich vibriert der menschliche Körper. Sieben- bis vierzehnmal in der Sekunde bewegen sich alle Teile des Organismus hin und her. Freilich ist diese Vibration minimal, nur unter dem Mikroskop läßt sie sich wahrnehmen, aber sie hält ein ganzes Leben lang an, ohne Unterbrechung, im Wachen wie im Schlaf, von der Geburt bis siebzig Minuten nach dem Tode. Erzeugt wird das Mikrozittern dadurch, daß sich in der gesamten Muskulatur bald da, bald dort einzelne Fasern zusammenziehen.

Diese Tatsache möchte man zunächst für eine allgemeine Eigenschaft der Muskulatur schlechthin, vielleicht sogar für eine Art Fehlkonstruktion halten. Indessen haben Forschungen von Professor Hubert Rohracher am Psychologischen Institut der Universität Wien, der diese Körperschwingungen 1944 zum erstenmal festgestellt hat, jetzt ergeben: Die sogenannte Mikrovibration findet sich nur bei warmblütigen Wesen, also bei Säugetieren und Vögeln, nicht hingegen bei Reptilien, Amphibien und Fischen. Somit drängt sich der Schluß auf, daß das „kleine Zittern“ der Muskulatur eine erdgeschichtlich relativ späte Erfindung der Natur ist, die erst höhere Formen des Lebendigen ermöglichte.

Welche Vorteile kann das minimale Muskelvibrieren für den Organismus haben? Wir wissen zum Beispiel, daß die drei Muskelpaare, die einen Augapfel bewegen, beim Frosch nicht vibrieren. Infolgedessen fallen alle Punkte eines konstanten Umweltbildes stets auf dieselbe Netzhautstelle im Auge des ruhenden Tieres. Der Gewöhnungseffekt löscht schon nach wenigen Sekunden die Erregung der belichteten Sehzellen. Das Bild verschwimmt in strukturloses Grau, verdunkelt sich weiter und wird schließlich tiefschwarz. Nur bewegte Dinge in der Umwelt des Frosches treten aus dem Schwarz sichtbar hervor. Ähnlich mangelhaft sehen auch Schlangen. Das Erstarren einer verfolgten Beute-Maus ist keineswegs auf eine „hypnotische Wirkung“ der Schlange zurückzuführen. Es ist vielmehr ein sehr zweckmäßiges Verhalten des Opfers, um aus dem Bild des Verfolgers zu verschwinden.

Der Mensch und ebenfalls alle Säugetiere und Vögel verdanken die ständige Wahrnehmung des Erblickten lediglich dem feinen Vibrieren der Augapfelmuskeln. Der Fixpunkt unseres Auges flimmert pausenlos über einen Bereich in der Größenordnung eines „o“ aus normaler Leseentfernung betrachtet. Dadurch fällt jeder Bildpunkt auf immer neue Sehzellen. Der Gewöhnungseffekt kommt nicht zum Tragen, und das Bild bleibt für uns ständig wahrnehmbar.

Auch der Gleichgewichtssinn ist wahrscheinlich durch die Mikrovibration entscheidend verbessert worden. Der Japaner Nagafuchi konnte im vergangenen Jahr an Rohrachers Institut nachweisen, daß kranke Menschen mit anomal schwacher Körpervibration unter Gleichgewichtsstörungen leiden. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß die Flüssigkeit in den Bogengängen des Innenohrs durch die Mikrovibration in ständiger Schüttelbewegung gehalten wird. So reizt sie die von ihr umspülten Sinneshärchen ununterbrochen und ermöglicht auf diese Weise auch beim ruhenden Körper eine Lageempfindung.

Außerdem arbeitet der Gleichgewichtssinn unter dem Einfluß der Mikrovibration viel präziser. Dies führte Professor Rohracher zu einer interessanten Hypothese. Er erklärt den Körperbau der Amphibien und Reptilien, also all der auf dem Bauch kriechenden oder ebenso kurz- und breitbeinigen Wesen aus einem nur schwerfällig funktionierenden Gleichgewichtssinn. Erst nach der „Erfindung“ der Mikrovibration wurden Lebewesen mit hohen dünnen Beinen möglich, wie sie viele Säugetiere haben. Anhaltend schneller Lauf, weite Sprünge mit gezielter Landung (im Gegensatz zu denen der Frösche), Klettern (nicht Kriechen!) auf Bäumen waren die unschätzbaren Vorteile.

Offenbar sind diese gesteigerten Sinnesleistungen aber nur Nebenwirkungen von etwas Wichtigerem, nämlich der Konstanz der Körpertemperatur. Alle kaltblütigen Tiere sind im wesentlichen ein Spielball der Außentemperatur. Ihnen fehlt die Fähigkeit, all die kleinen „Öfen“ in ihrem Körper, also vor allem die Muskelzellen, in ihrer Wärmeproduktion zu regulieren. Vögel und Säugetiere aber besitzen sie, und zwar hauptsächlich, wie Professor Rohracher darlegt, durch die Mikrovibration.