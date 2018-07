Inhalt Seite 1 — Literarische Nachrichten unerwünscht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Barbara Coudenhove-Kalergi

Leute, seid wachsam – das schrieb ein Unbekannter vor einigen Tagen in mannshohen, Kreidebuchstaben an eine Hauswand in der Prager Bethlehemstraße, dem Sitz der Zeitschrift Literarní Noviny (Literarische Nachrichten). Die Parole, die der kommunistische Schriftsteller Jan Fučik 1943 kurz vor seiner Hinrichtung durch die Deutschen aus dem Gefängnis schmuggelte, bezieht sich auf die parteiamtliche Knebelung des Blattes und auf die Maßregelung seiner bedeutendsten Mitarbeiter.

Die Noviny, bisher wie keine andere Zeitung mit der Liberalisierung in den sozialistischen Ländern verbunden, sind laut Beschluß des Zentralkomitees der KPČ vorige Woche aus der Verantwortung des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes herausgenommen und dem Informationsministerium unterstellt worden. Allen Redakteuren wurde gekündigt. Die Geschäfte übernahm ein Oberst aus dem Armeeverlag. Drei führende LN-Autoren, Ivan Klima, Antonin Liehm und Ludvik Vaculik, wurden aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen.

Der Theaterautor Pavel Kohout war zunächst mit einem Verweis davongekommen – nicht zuletzt wegen des Erfolgs seiner „Schwejk“-Inszenierung in Hamburg und wegen seines in der ZEIT veröffentlichten Briefs an Günter Grass, in dem er gegen das angebliche Schriftsteller-Manifest aus der Sunday Times Stellung genommen hatte. Kohout hat sich indessen aber so nachdrücklich mit seinen ausgestoßenen Kollegen solidarisiert, daß er der nächste auf der Liste sein dürfte. Ähnliches gilt für den Romancier Milan Kundera.

Ihnen allen und insbesondere der Zeitschrift Literarm Noviny wirft die Partei vor, eine „oppositionelle Plattform“ für „dem Sozialismus entfernte oder völlig fremde Standpunkte“ formuliert zu haben. Auf dem vierten Kongreß des Schriftstellerverbandes im Juli haben die aufsässigen Literaten nach Ansicht der Partei „die zwanzigjährige Aufbauarbeit in der ČSSR herabgesetzt“, „die Begriffe Freiheit, Demokratie, Humanismus ihres sozialistischen Inhalts beraubt“ und „in die Beziehungen der Kultur, Ideologie und Politik Verwirrung hineingetragen“.

Seit jenem Kongreß, auf dem sehr zum Mißbehagen des anwesenden ZK-Sekretärs Jiří Hendrych nicht allzuviel von Literatur, aber um so mehr von Politik die Rede war, ist die tschechoslowakische Literaturwelt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Es kamen der Absprung von Ladislav Mňačko nach Israel und die Veröffentlichung des dubiosen Manifests im Westen. Zu dem drastischen Mittel des Schlags gegen die Zeitschrift und der Parteiausschlüsse griff die Partei erst, als klar wurde, daß mit den aufsässigen Intellektuellen anders nicht fertig zu werden war.

Die „Plattform“, auf der sich alles, was in der Tschechoslowakei fortschrittlich war und Geist hatte, zusammenfand, war seit Jahr und Tag die Wochenzeitschrift Literarní Noviny. Sie verstand sich als Nachfolgeblatt der linksbürgerlichen Tageszeitung Lidove Noviny aus der Ersten Republik, der Zeitung Karel Capeks und Jan Fučiks. Die LN war kein esoterisches Intellektuellenorgan, sondern ein einflußreiches kulturpolitisches Wochenblatt, das bis zum Schluß jeden Freitag eine Auflage von 130 000 Stück verkaufte. Die Literárky, wie die Prager das Blatt zärtlich nannten, haben für die Tschechoslowakei nicht nur die Öffnung nach Westen einleiten geholfen und die Weltliteratur von Grass bis Beckett ins Land gebracht, sondern auch viel für die Entdogmatisierung im Marxismus getan. Der Dialog mit dem Christentum, die Neubewertung von Sartre und Lukács, die Kritik der bisher für tabu erklärten Entfremdung im Sozialismus und schließlich auch die Diskussion des neuen Wirtschaftssystems – das alles, vermischt mit frechen Glossen und exzellenten Auslandsberichten, konnten die tschechischen Zeitungsleser allwöchentlich in den Spalten der LN finden. Kein Wunder, daß die neuen Herren nach der Überführung der Zeitschrift in den Wirkungsbereich des Informationsministeriums eine neue Redaktion mit der Lupe suchen mußten.