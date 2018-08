Von Zweistein

Wieder Post aus Knusiland. Unser Völkerkundler schreibt: „Abermals verschlug es mich in die abgelegene Gegend, in der nur die drei Dörfer Abi, Bebi und Cebi liegen. Wie ich schon früher einmal schrieb, haben die Abianer die Eigenschaft, stets die Wahrheit zu sagen, während die Bebianer immer lügen. Die Cebianer sagen abwechselnd die Wahrheit und die Unwahrheit, wobei man natürlich nie weiß, ob ein Cebianer, dem man hintereinander einige Fragen stellt, die erste Frage wahrheitsgemäß beantwortet, oder ob er mit einer Lüge beginnt. Heute traf ich im Wirtshaus drei Männer, die um einen kleinen runden Tisch saßen; sie stammten aus dieser Gegend, jeder war also entweder ein Abianer oder ein Bebianer oder ein Cebianer. Die Herren hießen Imp, Omp und Ump, und in dieser Reihenfolge saßen sie – im Uhrzeigersinn – um den Tisch. Jedem stellte ich hintereinander die folgenden drei Fragen: 1. Woher stammt Ihr linker Tischnachbar? 2. Woher stammt Ihr rechter Tischnachbar? 3. Woher stammen sie? Hier die Antworten:

Imp: 1. „Aus Bebi.“ 2. „Aus Cebi.“ 3. „Aus Abi.“ Omp: 1. „Aus Cebi.“ 2. „Aus Cebi.“ 3. „Aus Abi.“ Ump: 1. „Aus Bebi.“ 2. „Aus Abi.“ 3. „Aus Abi.“

Aus welchem Dorf stammt jeder der drei Herren? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

*

Lösung der vorigen Logelei: Die Briefmarken konnten nur auf fünf verschiedene Weisen verteilt werden: 1. Vier Marken an einen Freund; 2. drei Marken an einen und eine Marke an einen anderen Freund; 3. an zwei Freunde je zwei Marken; 4. zwei Marken an einen und an zwei andere Freunde je eine Marke; 5. an jeden der vier Freunde je eine Marke. Wenn man dies beachtet und die anderen Bedingungen der Aufgabe berücksichtigt, ergibt sich: Walter erhielt von Paul keine Marke, weil dieser seine vier Marken Egon gegeben hat. Aus diesem Grunde kann Egon auch keine Marke mehr von einem anderen Freund erhalten haben, woraus folgt, daß Egon derjenige sein muß, der jedem anderen eine Marke gab. Walter erhielt also von Egon eine Marke. Otto hat von Karl drei Marken bekommen, also kann Walter keine drei Marken von Otto und Karl erhalten haben, sondern nur von einem dieser beiden Freunde zwei Marken und vom anderen eine. Karl, der ja Otto drei Marken gegeben hat, muß deshalb Walter eine Marke gegeben haben. Mithin erhielt Walter von Otto zwei Marken. Walter erhielt also eine Marke von Egon, zwei von Otto und eine von Karl.