Zwischen Hilfsarbeitern aus allen Zweigen der Wirtschaft, Kumpeln aus stillgelegten Gruben, Metallarbeitern und wenig qualifizierten Bürokräften meldeten sich im 1. Halbjahr 1967 auch immer mehr Führungskräfte an den Schaltern der Arbeitsämter.

Die konjunkturelle Flaute machte sich auch bei den gehobenen und leitenden Berufen bemerkbar. Angehörige dieser Schicht in gesicherter Stellung neigten deshalb weniger zum Arbeitsplatzwechsel als früher. Gleichzeitig meldeten sich mehr qualifizierte Bewerber bei den Arbeitsämtern. Betriebe und Verwaltungen forderten weniger Führungspersonal an und legten mehr Wert auf besondere Fähigkeiten und Spezialkenntnisse.

Bei der zentralen Fachvermittlungsstelle der Arbeitsämter meldeten sich vom 1. Januar bis zum Juni 16 600 qualifizierte Bewerber, gleichzeitig gingen nur 15 600 Arbeitsangebote ein. 3700 Arbeitskräfte wurden vermittelt. Angebot und Nachfrage hielten sich Ende Juni mit jeweils rund 12 000 Gesuchen und Angeboten zwar insgesamt die Waage, aber bei den einzelnen Berufen gab es zum Teil erhebliche Differenzen,

Besonders ungünstig war die Lage für Ingenieure. Für 4900 Bewerber standen Ende Juni nur 2000 freie Arbeitsplätze zur Verfügung. Vermittelt wurden im 1. Halbjahr 1200 Ingenieure, davon allein 500 für die Sparte Maschinen- und Fahrzeugbau. Bei Technikern und technischen Assistenten standen 1900 Arbeitsgesuchen Ende Juli 900 Stellenangebote gegenüber.

Sehr gesucht waren dagegen kaufmännische und Verwaltngsberufe. Die 1400 Bewerber konnten zwischen 2300 freien Stellen wählen. Berufsanfanger, also Hoch- und Fachschuhbsolventen und ältere Fachkräfte waren allerdings schwerer zu vermitteln. Die Anforderungen an Qualifikation und Erfahrung waren höher, die gebotenen Gemüter aber niedriger als in vergangenen Jahren. Die Firmen fordern häifig, daß Bewerber nicht älter als 40 Jahre sein sollen.

