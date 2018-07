Inhalt Seite 1 — Mehr Butter, mehr Kanonen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mehr Butter und mehr Kanonen wurden dem Sowjetvolk vorige Woche verheißen:

Finanzminister Garbusow präsentierte dem Obersten Sowjet für 1968 den höchsten Militäretat in Friedenszeiten.

Zugleich wurde die Wehrdienstzeit in allen drei Teilstreitkräften um je ein Jahr verkürzt.

Planungschef Baibakow stellte der Bevölkerung für die nächsten Jahre ein „bedeutend rascheres Anwachsen“ des Lebensstandards in Aussicht.

74,5 Milliarden Mark – fast acht Prozent mehr als dieses Jahr – will die Sowjetunion 1968 für ihre Streitkräfte ausgeben. Auch aus den Mehrausgaben für die Hüttenindustrie (23 Prozent), für Elektronik, Aluminium und Buntmetalle schließen die Experten auf eine Stärkung der sowjetischen Wehrkraft. Grund: die wachsende „internationale Spannung“.

Was Garbusow in seiner Budgetrede vielsagend als „internationale Spannung“ umschrieb, hatte das Moskauer Parteiorgan „Prawda“ wenige Tage zuvor bei Namen genannt: die Lage in Vietnam und im Nahen Osten und das amerikanische Raketenabwehrsystem (ABM), dessen Aufbau erst vor vier Wochen von US-Verteidigungsminister McNamara angekündigt worden war.

Schon im Juli hatte der sowjetische Parteichef Breschnjew gefordert, die militärische Ausrüstung der Roten Armee „muß sich stets auf dem letzten Stand befinden“. Doch nicht nur Atomraketen, sondern mehr und bessere konventionelle Waffen will sich die Sowjetunion zulegen. Dazu Marschall Jakubowski, Oberbefehlshaber der Warschauer-Pakt-Streitkräfte, in der Armeezeitung „Roter Stern“: „Wir dürfen die Rolle und die Möglichkeiten der nuklearen Waffen nicht verabsolutieren.“

Die „größten“ Manöver in der 50jährigen Geschichte der Roten Armee zeigten denn auch, daß die Chruschtschow-Doktrin der „massiven Vergeltung“ beiseitegeschoben ist: Die sowjetischen Truppen übten Ende September am Dnjepr nach der McNamara-Strategie die „flexible Antwort“ (flexible response) und „abgestufte Abschreckung“ (graduated deterrence) – ohne daß ein einziger „Atomschlag“ fiel.

Trotz Verstärkung der konventionellen Wehr brauchen Rußlands Söhne nicht mehr drei Jahre beim Heer, vier Jahre bei der Luftwaffe oder fünf Jahre bei der Marine zu dienen. Geburtenstarke Jahrgänge rücken jetzt in die Kasernen ein. Der Oberste Sowjet setzte die Dienstzeit für Wehrpflichtige daher vorige Woche um ein Jahr herab.