Inhalt Seite 1 — Nackt in die EWG Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Freunde eines britischen Beitritts in den Gemeinsamen Markt werden von den Gegnern in diesen Tagen hart bedrängt: Die Auszehrung der Währungsreserven des Inselreichs scheint unaufhaltsam weiterzugehen. Die Hoffnung auf einen Überschuß in der Zahlungsbilanz für 1967 hat sich zerschlagen. Die Ergebnisse des englischen Außenhandels für September sind allzu düster. Schatzkanzler Callaghan genierte sich nicht, das Angebot von drei Schweizer Banken anzunehmen, durch Übernahme von britischen Schatzwechseln im Wert von 450 Millionen Schweizer Franken die Zahlungsbilanz aufzubessern. Eine solche Stützungsaktion von privater Seite galt bisher unter den Industrienationen als nicht standesgemäß. Regierungen und Notenbanken dieser Länder halfen sich unmittelbar gegenseitig.

So bitter nötig das Pfund Sterling solche Hilfen gegenwärtig hat, sie führen nicht aus der Krise heraus, in die diese Währung seit 1964 immer mehr hineingeschliddert ist. Die Zweifel mehren sich, ob die bisherigen Maßnahmen Wilsons zur Gesundung der englischen Wirtschaft ausreichen, das Pfund von der auszehrenden Schwindsucht zu heilen. Niemand kann es der EWG-Kommission verübeln, wenn sie in ihrem Bericht über die Beitrittsgesuche Großbritanniens, Irlands, Dänemarks und Norwegens auf die Pfundkrise als das wohl größte Hindernis für die Aufnahme Englands hinweist.

Im EWG-Ministerrat, der Anfang kommender Woche über die Gesuche berät, werden es die Freunde Großbritanniens schwer haben, solche Bedenken zu zerstreuen und alle sechs Mitgliedsländer, auch Frankreich, für die Aufnahme von Verhandlungen mit London zu gewinnen. Ein Beitritt dieser großen Handels- und Industrienation soll die EWG schließlich stärken. Eine Währung mit solchen Schwächeanfällen, wie sie das Pfund seit Jahren zeigt, könnte dagegen allzu leicht die Währungen der Partner anstecken und so die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft schwächen.

Es wird sicher einige Jahre dauern, bis die britische Zahlungsbilanz ausgeglichen und das Pund damit dauerhaft saniert ist. Das Rezept, das Wilson befolgt, ist einfach: England muß im Verhältnis zu seinen Einfuhren mehr exportieren und es darf nicht mehr soviel Kapital im Ausland anlegen wie bisher. Fast sechs Milliarden Mark mußten bisher jährlich allein für den Unterhalt britischer Truppen im Ausland aufgewandt werden. Ihr Rückzug aus Asien läßt erhebliche Einsparungen zu. Der Konflikt im Nahen Osten machte die Erfolge dieser Politik wieder zunichte: die Ölscheichs zogen ihre Pfundguthaben von London ab. Sie legten sie vornehmlich in der Schweiz an, die jetzt ironischerweise das Pfund stützt.

Von einem EWG-Beitritt verspricht sich Wilson mit Recht einige Vorteile für das Pfund. Der vermehrte Export in den Gemeinsamen Markt nach einem Fortfall der Zollschranken kommt voraussichtlich der englischen Zahlungsbilanz zugute. Für einige Zeit bleibt das Wirtschaftswachstum auf dem Kontinent wohl noch etwas stärker als auf der Insel, so daß die Exporte der Sechs über den Kanal nicht ganz so kräftig profitieren würden. Günstig für das Pfund Sterling könnten sich auch amerikanische Überlegungen erweisen, US-Direktinvestitionen, wie vor 1958, wieder mehr auf die Insel zu verlagern, weil nach dem Beitritt auch von dort der gesamte Gemeinsame Markt zollfrei beliefert werden könnte. Die Aufnahme Großbritanniens in die EWG stellt zugleich einen Vertrauensbeweis dar, er dürfte das Vertrauen auch anderer Länder in das Pfund mehren und zum Kauf britischer Wertpapiere anregen.

Diesen Vorteilen, die den anderen EWG-Mitgliedern keine Nachteile bringen, steht als Belastung die britische Beteiligung an der gemeinsamen Agrarfinanzierung gegenüber. Sie wird auf zwei bis drei Milliarden Mark jährlich geschätzt. Es fragt sich allerdings, ob sich auch die übrigen Partner auf längere Sicht solch hohe Kosten für diesen Zweck leisten können. Vorübergehend konnten sich auch Pfund-Belastungen aus der Liberalisierung des Kapitalverkehrs in der EWG ergeben. Abgesehen von kurzfristigen Krediten zur Außenhandelsfinanzierung ist in England fast jeder Kapitalverkehr mit dem Ausland strengen Devisenbeschränkungen unterworfen. Würde beispielsweise der Wertpapiererwerb innerhalb der EWG freigegeben, so flösse vermutlich ein ansehnlicher Betrag aus England in die sechs EWG-Länder. Ob das Pfund einen solchen Aderlaß vertragen könnte, scheint mehr als fraglich.