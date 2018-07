Friedrich Karl Vialon, 62 Jahre, Ex-Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wird sich vor dem Landgericht Koblenz wegen des Verdachts des vorsätzlichen Meineids zu verantworten haben. Er war von Mai 1942 bis Herbst 1944 Leiter der Finanzabteilung beim Reichskommissariat für das Ostland gewesen, hatte aber 1963 als Zeuge geschworen, von der Judenausrottung nichts gewußt zu haben.

Georg Lukacs, 82 Jahre, marxistischer Philosoph und Kultusmininister im ungarischen Revolutionskabinett Imre Nagys 1956, wurde auf eigenen Antrag wieder in die KPU aufgenommen und damit rehabilitiert. Lukacs war 1956 nach Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes nach Rumänien deportiert worden.

Joan Baez, 26 Jahre, US-Folklore- und Protestsängerin, blockierte mit ihrer Mutter und 800 Wehrdienstgegnern den Eingang zum Musterungslokal in Oakland. Mutter, Tochter und 103 andere Protestanten wurden zu je zehn Tagen Gefängsnis verurteilt.

Vera Krupp, geschiedene zweite Frau des verstorbenen Großindustriellen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, starb 57jährig in Kalifornien. Sie war schwer an Diabetes erkrankt.

Josef Kardinal Mindszenty, 75 Jahre, Primas von Ungarn, seit 1956 in der US-Botschaft in Budapest im Exil, wird vielleicht bald ausreisen können. Nach der überstürzten Reise des Wiener Kardinals König von Wien nach Budapest, das König schon zum vierten Male in diesem Jahr besucht, rechnet man in Rom und Wien mit einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den USA, Ungarn und dem Vatikan.