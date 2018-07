Gary MacEoin: Lateinamerika – Stunde der Entscheidung. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn; 269 Seiten, 14,80 DM.

Seit der Revolution Fidel Castros sind in Deutschland eine ganze Anzahl von Büchern erschienen, die sich mit der politischen und sozialen Entwicklung Lateinamerikas befassen. Aber nur wenige von ihnen geben einen so klaren, knappen und verständlichen Überblick über das, was auf diesem Kontinent geschieht, wie das Buch von Gary MacEoin.

Der Verfasser ist Katholik und steht dem linken, fortschrittlichen Flügel der katholischen Kirche nahe, der in den letzten Jahren in Lateinamerika sehr aktiv geworden ist und besonders in Chile und Brasilien in erheblichem Maße die politische Entwicklung mitbestimmt.

MacEoin erkennt, wie vor ihm wenige das in dieser Schärfe erkannt und ausgesprochen haben, daß das weitere Schicksal Lateinamerikas von der Lösung der sozialen Probleme abhängt, die in diesem Kontinent bestehen. Er schildert knapp, aber eindringlich die ungeheure Kluft zwischen der wohlhabenden Oligarchie, die seit Jahrhunderten Lateinamerika regiert, und der Masse der Habenichtse, der Landarbeiter, die praktisch fast Leibeigene sind, sowie dem gefährlich anwachsenden Proletariat in den Elendsvierteln der großen Städte.

Das Buch enthält eine ausführliche Analyse der drei Revolutionen, die dieser Kontinent bisher erlebt hat, der mexikanischen, der bolivianischen und der Revolution Fidel Castros. Hierbei ist besonders wohltuend sein erfolgreiches Bemühen um Sachlichkeit und Objektivität auch im Falle Kuba. Die Stellung, die Aufgabe und die Möglichkeiten der katholischen Kirche werden eingehend untersucht.

Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daß nur eine tiefgreifende soziale Reform, bei der die Kirche eine wichtige Rolle zu spielen hätte, eine blutige Revolution und eine politische Explosion dieses Kontinents verhindern kann. Er untersucht sorgfältig, auf welchen Gebieten das Ausland helfen kann. P. G.