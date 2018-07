Von Georg Schreiber

Der Roman „Chirurgen – Der Bericht des Dr. YZ“ ist kein Fall für die Literaturkritik, noch weniger kann er Objekt für wissenschaftliche Kritik sein. Das Buch ist, schlicht gesagt, ein Skandal. Der anonyme Autor, es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der nach Südamerika geflüchtete Hamburger Chirurg Dr. Alfons Bäker, verunglimpft in dem Buch laufend Kollegen, deren Namen so wenig verschlüsselt sind, daß sie jeder Kenner der Hamburger Verhältnisse leicht erraten kann. Die massiven Vorwürfe, die die Hamburger Ärzte gegen das Buch (es ist im Kurt Desch-Verlag erschienen) und seinen Autor erheben, gipfeln in der Anschuldigung, hier habe nicht einer Kritik an Mißständen üben wollen, sondern lediglich an alten Kollegen Rache nehmen wollen, die sich schon von ihm und seinen Praktiken distanziert hatten, als Dr. Bäker noch in Hamburg lebte. Dr. YZ beschreibt ein Krankenhaus, aus dem Bäker wegen eines Vergehens ausgeschlossen wurde. Bäker operierte nicht nur, er handelte auch mit Hühnern und Grundstücken. Zwei Millionen Mark Schulden schließlich waren sein Erbe, das er in Hamburg hinterließ, als ihm hier der Staatsanwalt auf den Fersen war. Georg Schreiber, selbst Arzt, hat den Bericht von YZ, wenn auch widerwillig und angeekelt, gelesen.

Hamburg

Dr. Winter beschimpfte Patientinnen, die während der Operation bluteten. ‚Hören Sie sofort auf zu bluten!‘ befahl er. Und da sie das nicht konnten, begann er zu brüllen. Schließlich warf er die Instrumente fort und schrie: ‚Ich operiere Sie nicht weiter!‘ Dann erhielt die Patientin einen Verband und wurde ins Bett gebracht, bis der Operateur sich beruhigt hatte. Bei einer Patientin vergaß er sich so weit, daß er ihr eine Ohrfeige gab, als die Blutung auf sein Schreien hin nicht zum Stehen kam ...“

„Zwei von dem Direktor einer chirurgischen Universitätsklinik operierten Frauen fehlten nicht nur die Brustwarzen, sondern auch ein Teil der Brust. Der Direktor hatte die Brust zu sehr gespannt, die Patientinnen bekamen eine Durchblutungsstörung, die zu einer Gangrän mit Abstoßung der Brustwarzen und eines Teils der Brust führte. Der Professor besaß keine Erfahrungen ..., operierte jedoch unentwegt weiter...“

„Dr. Liese hatte eine ältere Frau zu einem Eingriff überredet, der völlig sinnlos war... Die Narkose machte seine Mutter. Sie mißlang. Während der Operation in seiner Praxis wachte die Patientin auf. Sie blutete entsetzlich. Der Fußboden war voller Blut. Man operierte nur eine Seite. Danach mußten Wiederbelebungsversuche angestellt werden. Dann wurde die Patientin nach Hause geschafft...“

„Ein Assistent wurde Arno genannt, das bedeute ‚Arsch mit Ohren’... Als ich mich dem Operationsfeld zuwandte, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Aus einem tiefen Einschnitt sprudelte in hohem Bogen eine gelbliche Flüssigkeit. Arno hatte in der Art, wie er sich einen forschen Chirurgen vorstellte, mit einem einzigen tiefen Schnitt Haut, Muskulatur, Fascie, Bauchfell, Darm und Blase durchschnitten ...“