Von Jürgen Becker

Neuer Besuch wird angekündigt, aus München heißt es in Bayern, nicht mehr jung, nicht mehr gefährlich, ißt nicht viel, trinkt mäßig, will auch nicht lange bleiben, weiß nur Geschichten von früher, vergißt gleich alles was man ihm an den Kopf wirft, soll lächeln wenn man ihn rausschmeißt, ist dankbar für alles, fragt nichts, meistens unsichtbar, schmutzt selten, hat früher mal ein Attentat probiert, hat den König gekannt, sagt Balladen auf, wenn man ihn darum bittet, kommt ungern, hat irgendwo gesagt, daß er ein bißchen Angst vor uns hat, hat schon ein paarmal abgesagt, heute wieder hat er abgesagt.

Ist es denn nun hell genug? Das nicht. Aber wir können ja sitzen und warten, wir haben Geduld. Morgen früh, da ist es wieder hell genug. Nach dem ersten Schritt kommt jetzt der zweite. Ein Anfang ist gemacht. Nur weiter so. Umkehren geht jetzt nicht mehr. So schlimm ist es auch nicht. Nun geht’s wieder eins weiter. So, und dann so. Nur nicht reinreden lassen. Alles hat einmal sein Ende. Nur weiter so. Und nicht zuviel dran denken. Aufhören, wer sagt denn aufhören. Es klappt immer besser. Bald fragt auch keiner mehr danach.

Und wie war’s? Ja, als wir ankamen, war schon nicht mehr viel los. Alles weggeschafft, Ordnung wieder, an den Wänden nur ein paar Abdrücke, ein bißchen roch es ja noch, der Boden fast: trocken, das Wetter war ja ideal, alles sauber, alles so, als wenn nichts gewesen wäre.

Es ist ein Tag heute im Februar. Die stillen Kieswege im Park knirschen unter den Tritten der ersten Gärtner. Im eisigen Wasser der Brunnen klettern die leichten Krötenmännchen, einzeln oder kämpfend zu zweit oder dritt, auf die schweren Leiber der Krötenweibchen. Sie bleiben wochenlang dort sitzen, auch dann noch, wenn die Laichschnüre, paarweise, die langsam platter werdenden Leiber der Krötenweibchen verlassen. Wer kein Weibchen mitbekommen hat, sucht sich ein Männchen, das auch kein Weibchen mitbekommen hat. Die Männchen lassen bald voneinander ab. Bald werden die Äste, die während der letzten Stürme von den Bäumen in die Brunnen gefallen sind, von den Laichschnüren so verspannt und umwickelt sein, daß sie als Äste nicht mehr zu erkennen sind. Ehe es dazu kommt, daß sich aus den Laichschnüren Abertausende von Kaulquappen entwickeln, wird angeordnet werden, daß die Gärtner die Äste aus dem wärmer gewordenen Wasser der Brunnen herausziehen, auf einen abgelegenen Haufen werfen, trocknen lassen, anzünden und verbrennen. Die Gärtner schieben ihre Schubkarren vor sich her. Der Park hat unter den Stürmen im Winter sehr gelitten. Täglich geht es mit dem Ordnungmachen ein Stück weiter; niemand zweifelt.

Da rennt wieder wer, aber das ist gar nicht unser Park, das ist, da rennt die rätselvolle Monica, und wen jagt sie denn jetzt, die Bäume huschen nur so vorbei, oder wird sie wieder selber gejagt?

Da müssen wir uns eben langsam dran gewöhnen. Da läßt sich nämlich sowieso nicht mehr viel machen. Da kommt man auch anders gar nicht mit zurande. Da läßt man besser lieber gleich die Finger von. Da kann man nämlich wer weiß was mit erleben. Da redet man besser erst gar nicht drüber. Da hat. man auch nichts von. Da haben wir sowieso nichts am Hut mit. Und warum auch immer ewig? Da sind wir nämlich inzwischen ganz anderer Meinung. Da gibt es nämlich noch ganz andere Sachen. Da hat