urch die Schwäbische Alb wühlt sich seit 1 Monaten ein 75 Tonnen schwerer Roboter. In jeder Arbeitsstunde dringen die vier Widiastahl Bohrköpfe des Ungetüms fünf Meter in das Gestein ein — fünfmal so schnell wie die bisher bekannten Bohrmaschinen.

Mit den Bohrarbeiten für einen 24 Kilometer langen Wassertunnel zur Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt Stuttgart arbeiten die Krupptechniker mit der von ihnen entwickelten modernsten Tunnelfräse an ihrem Gesellenstück. Statt eines Loches von 2 90 Meter Durchmesser kann die Maschine auch Stollen mit einem Durchmesser bis zu sieben Metern graben, wie sie für Straßenschächte und U Bahn Tunnel gebraucht werden — oder auch für den Tunnel unter dem Ärmelkanal.

Selbstsicher meinte ein Krupp Techniker: "Der Kanaltunnel wird schließlich nur 28 Kilometer länger sein als der Stollen in der Schwäbischen Alb " Der Hinweis kommt nicht von ungefähr. Für alle Tunnelbauer ist der Tunnel zwischen Frankreich und England das "Projekt des Jahihunderts" — nunmehr schon im dritten Jahrhundert. Doch diesmal soll es ernst werden.

Schon 1751 unter Ludwig XV kam der Tunnelplan erstmals auf. 1802 schlug dann der Französische Ingenieur Albert Mathieu Favier Napoleon den Bau vor. Der Eroberer war begeistert — zeitgenössische Stiche zeigen warum: Da sieht man französische Soldaten im Tunnel, mit Kerzen und Luftballons, beim unterirdischen Vormarsch nach England. Die Ballons dienten der Luftzufuhr.

Als schließlich Kaiser Napoleon III das Projekt wohlwollend wiederum in Erwägung zog — diesmal vorgeschlagen von dem Ingenieur Thome de Gamond — und Englands Königin Victoria sich von dem Tunnelbau eine Erlösung von der chronischen Seekrankheit bei jeder KanalÜberfahrt erhoffte, wurde es schon ernster. 1872 gründete man in London eine Kanaltunnel Gesellschaft und 1875 in Paris. Ein Vertragsentwurf zwischen beiden Ländern räumte jeder Regierung das Recht ein, den Tunnel im Interesse nationaler Sicherheit notfalls wieder unter Wasser zu setzen. Die Grenzziehung in der Mitte dieser "Festverbindung" stand schon auf dem Papier. 1881 und 1882 begannen bei Sangatte (Calais) auf französischer und in der Nähe von Dover auf englischer Seite die Bohrarbeiten. Frankreichs Ingenieure drangen 1500 Meter weit unter dem Meeresboden vor, die Briten (gut englisch) eine Meile. Für Londons Gesellschaft jener Zeit war es schick, sich am Wochenende zu Herrenpartys am Tunneleingang zu treffen; Premierminister Gladstone erschien zum Sektempfang.

Der britische Generalstab jedoch fand das alles weniger schick. Seit Napoleons Zeiten beobachtete er die Tunnelprojekte mißtrauisch. Ein "Times"Artikel skizzierte den Alptraum der Militärs: Französische Urlauber könnten in Massen durch den Tunnel ziehen, um eines Tages nach Odysseus Rezept vom "Trojanischen Pferd" — England von innen aufzurollen. Das Unterhaus beschloß 1883 das Ende der Bohrungen.

Bis zum 16. Februar 1955 verhinderte Englands Generalstab erfolgreich alle Versuche, das Vorhaben wieder aufzugreifen. Dabei hatten schon Marschall Foch, der alliierte Oberbefehlshaber des Ersten Weltkrieges, und Winston Churchill das Fehlen des Tunnels laut beklagt: Mit einer direkten Verbindung zwischen England und dem Kontinent, so meinte Foch, wäre der Erste Weltkrieg statt 1918 schon 1916 zu Ende gewesen — und, so Churchill, 1940 wäre beim Dünkirchen Rückzug die Mitnahme wertvollen Kriegsmaterials möglich gewesen.