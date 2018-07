Inhalt Seite 1 — Sie lieben ihren Kaiser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem Charlottenburger Bezirksamt sind seine Bürger zu launisch, zu kleinlich, zu provinziell. Was im Rathaus mißfällt, hat sich als bürgerliches Unbehagen in bisher 93 000 Unterschriften gegen einen Behördenakt manifestiert, mit dem die Bezirksgewaltigen von Charlottenburg Altbundeskanzler Adenauer zu ehren gedachten. Die Unterschriften richten sich gegen die Umbenennung des Kaiserdamms in Adenauerdamm.

61 Jahre trug das 1600 Meter lange Teilstück jener historischen Ost-West-Achse, die einst Kaiser Wilhelm II. der Hauptstadt bescherte, um schneller zu seinen exerzierenden Heerscharen im märkischen Döberitz zu gelangen, den Namen Kaiserdamm.

Am 19. April, wenige Stunden nach dem Ableben seines alten Parteivorsitzenden, ließ der Berliner CDU-Chef, Franz Amrehn, Bevölkerung und Verwaltung wissen, wie wünschenswert ihm eine Umbenennung gerade dieses Dammes erschien. Die Herren von der Sozialdemokratischen Partei reagierten prompt. Zusammen mit ihren CDU-Kollegen setzten sich die Charlottenburger Volksvertreter einstimmig über 1196 Kaiserdammbewohner hinweg, die von 1300 Befragten spontan ihren schriftlichen Protest im Rathaus angemeldet hatten. Bürgermeister Spruch weiß heute, warum: „Das Gremium drängte zur Eile, denn nur am Tag der Beisetzung garantierte das Auswechseln der Straßenschilder eine rechte Ehrung des Kanzlers.“

Zwei Tage später war es soweit. Während der Zeremonie unter freiem Himmel fand Charlottenburgs Bürgermeister jedoch nicht die rechte Antwort auf die Frage, warum dieser Beschluß über den Kopf der Protestierenden hinweg getroffen wurde, und wieso die neuen Straßenschilder noch vor Abschluß der entscheidenden Sitzung bereit lagen.

Unbefriedigt schritten die Bürger zur Tat, übersprühten die neuen Schilder mit grüner Farbe, überschütteten das Rathaus mit Protestbriefen und numerierten schließlich ihre Häuser mit Kaiserdammtafeln. Und während die Lokalzeitungen gegen Amtswillkür leitartikelten, der Berliner Bürgerverein seine Unterschriftensammlung vorbereitete, durchforstete man im Rathaus Gesetze und Verwaltungsvorschriften und kam erleichtert zu dem Ergebnis, daß alles rechtens war, was die Bürger als Unrecht anprangerten.

Noch vor vier Wochen, als bereits mehr als 20 000 Unterschriften vorlagen, wiesen die Verantwortlichen den Vorwurf undemokratischen Verhaltens weit von sich, da „die Entscheidung über die Umbenennung von Bürgern getroffen wurde, die ihr Mandat in einer ordnungsgemäßen, demokratischen Wahl erhalten haben“. Dem „kleinlichen Streit“ der Aufsässigen stellten die Volksvertreter die „staatsmännische Leistung“ Adenauers gegenüber.