Es war einmal eine soziale und demokratische Partei, die glaubte an den Fortschritt und die wußte, daß Wachsen und Werden bei den Menschen nicht, wie bei den Blumen, vom Himmel kommen, sondern daß auf der terre des hommes, wie sie einen Sommer lang im fernen Montreal hundertfach beschworen worden ist, nichts wächst und nichts wird: es sei denn durch Lehren und Lernen.

Für eine SPD, die noch an die Möglichkeiten des Menschen glaubte, konnte daher gar nichts wichtiger sein als Schulpolitik, Erziehungspolitik, Bildungspolitik.

Da traf es sich glücklich, daß in den Ländern der Kultusminister ein freier, nämlich auf seinem Gebiet in seinem Land wirklich zuständiger, daher entscheidender und daher ein wichtiger Mann war. Nur in den Ländern (einigen Ländern) regierte damals die SPD.

Es war also auch taktisch klug, diesen Posten des Landes-Kultusministers mit hervorragenden Leuten zu besetzen: Schütte in Wiesbaden, Holthoff in Düsseldorf, Evers in Berlin.

Hervorragende Leute auf dem Gebiet der Kulturpolitik können gar nicht anders als umstritten sein: weil alles, was sie tun wollen, tun müssen, wenn, sie ihrem Auftrag treu bleiben, auf die mächtige Gegnerschaft alteingesessener Interessen stößt.

Mußte Holthoff in Düsseldorf der SPD Schwierigkeiten mit der katholischen Kirche machen? Mußte Schütte in Wiesbaden die Universitäten herausfordern? Mußte Evers in Berlin sich mit dem rechten Flügel seiner eigenen Partei anlegen?

Sie mußten.