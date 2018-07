Inhalt Seite 1 — Spitzel nicht mehr anonym Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Gerichte haben den Schutz der Steuerspitzel durch die Finanzbehörden schon oft für widerrechtlich erklärt. Die Finanzämter verweigerten aber immer die Namensangabe des Denunzianten, der einen Steuerpflichtigen fälschlich bezichtigt und ihm damit große Schwierigkeiten und oft erhebliche Kosten bereitet hatte. Dem hat nun der Bundesfinanzhof ein Ende bereitet. (Aktenzeichen VII 151/60; Betrieb Nr. 37 S. 1574.)

Das Bundesfinanzministerium hatte die Behauptung aufgestellt, das Steuergeheimnis des verletzten Steuerbürgers müsse dadurch gewahrt werden, daß der Vertrauensmann geheimgehalten werde, weil „unter den Verhältnissen des Steuerpflichtigen“ auch der Name des Denunzianten zu verstehen sei. Dem haben, die Bundesfinanzrichter entgegengehalten: „Es gibt kein Steuergeheimnis gegen den Willen des Steuerpflichtigen.“ Wenn der falsch beschuldigte Steuerzahler auf die Wahrung seines Steuergeheimnisses verzichtet, weil er eine reine Weste hat, dann muß auf Verlangen des verleumdeten Steuerzahlers der Name des Spitzels angegeben werden.

Im Zusammenhang mit diesem Urteil sind auch die Entscheidungen des Amtsgerichts und des Landgerichts Bremen (v. 22. 9. 1955 – 2 Qs 334/55 im Betriebsberater 1955 S. 1121) und des Oberverwaltungsgerichts Berlin (vom 30. 3. 1955 – OVG I B 102/54 im Dt. Verwaltungsblatt 1955 Heft 17 S. 568) bedeutsam, in denen dieses Spitzelunwesen verurteilt wird. Danach darf eine Behörde ihren Angestellten die Aussagegenehmigung nicht versagen, wenn ein Bürger fälschlich beschuldigt wurde und dadurch Nachteile erlitten hat.

Schuldentilgung

er unverschuldet in Not gerät, Schulden machen mußte und später das Darlehen zurückzahlt, kann dies bei der Steuer berücksichtigen. Vorher wurde Schuldenaufnahme zur Deckung des Lebensunterhalts sowie die Schuldentilgung als Teil der privaten Lebensführung betrachtet. Eine steuerliche Vergünstigung als außergewöhnliche Belastung nach § 3 EStG wurde nicht gewährt.

In den Entscheidungen vom 6. 3. 1964 (VI 124/63 in HFR 1964 S. 418) und vom 12. 5. 1967 (VI R 123/66 im BStBl. 1967 III S. 489) stellen die Bundesfinanzrichter klar, daß solche Fälle sowohl zwangsläufig als auch außergewöhnlich sind und daher steuerlich berücksichtigt werden müssen. Entscheidend sind die Gründe für die Schuldaufnahme. Wenn der Kredit wegen einer unverschuldeten Notlage aufgenommen wurde, um den Lebensunterhalt für den Steuerpflichtigen und seine Familie zu sichern, liegt eine außergewöhnliche Belastung im Sinne des Einkommensteuerrechts vor. Die Zinsen für solche Darlehen sind als Sonderausgaben absetzbar, und zwar immer in dem Jahr, in dem die Zinsen wirklich bezahlt wurden.