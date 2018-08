Inhalt Seite 1 — Streitschrift über Vietnam Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mary McCarthy: Vietnam-Report. Verlag Droemer Knaur, München/Zürich; 160 Seiten, 9,80 DM.

In Vietnam kämpfen heute nahezu eine halbe Million amerikanischer Soldaten. Seit Jahren führen die USA in Vietnam einen blutigen, verlustreichen Krieg. Trotzdem hat Mary McCarthy, Verfasserin des Bestsellers „Die Clique“, auf 160 Seiten einen vernichtenden Bericht nicht nur über diesen Krieg, sondern auch über die amerikanische Führung des Krieges geschrieben. Und dieser Bericht wird in Amerika gedruckt, wird verkauft, ohne daß jemand seine Unterdrückung oder seinen Boykott fordert. Daß dies möglich ist, nötigt einem deutschen Leser zunächst einmal Respekt und Bewunderung ab für die amerikanische Demokratie.

Es ist somit nicht der Inhalt, der das schmale Buch für den deutschen Leser interessant macht. Negative Berichte über den Krieg in Vietnam, auch aus amerikanischer Feder, gibt es eine ganze Anzahl. Und an Tatsachen berichtet die Verfasserin nicht allzuviel Neues. Es ist auch nicht die ätzende Schärfe der Vorwürfe und der Kritik, die den Leser fasziniert, obwohl man hier schon eine Weile suchen müßte, um etwas Gleichwertiges zu finden. Es ist die Kompromißlosigkeit, mit der die Autorin ihren Angriff auf die amerikanische Staats- und Kriegsführung vorträgt und mit der sie ihre These verteidigt.

Der Krieg der Amerikaner in Vietnam ist nach Ansicht der Verfasserin dumm, schlecht, ungerecht und wird außerdem noch dilettantisch geführt. Man kann diese Auswahl negativer Adjektive auch durch beliebige andere ersetzen. Für Mary McCarthy gibt es keine Entschuldigung dafür, daß die Amerikaner den Feldzug in Vietnam führen, und es gibt auch keine Aussicht auf einen Sieg.

Aber die Verfasserin, die keineswegs eine Kommunistin ist, geht noch einen Schritt weiter. Im Gegensatz zu Schlesinger, zu Fulbright, zu George Kennan, die den Krieg in Vietnam ebenfalls verurteilen und ein „Disengagement“, ein schrittweises Absetzen, einen Kompromiß mit Hanoi oder mit den Vietcong befürworten, fordert sie den sofortigen Rückzug, die fast bedingungslose Kapitulation. Nur das ist nach ihrer Ansicht eine konsequente Haltung.

Sie begründet ihren Standpunkt primär nicht mit militärischen und auch erst in zweiter Linie mit politischen Überlegungen. Sie packt das Thema vor allem von der moralischen Seite her an. Nach ihrer Ansicht haben die Vereinigten Staaten kein Recht, anderen Völkern, noch dazu in anderen Kontinenten, den „american way of life“, die amerikanische Lebensweise, aufzuzwingen, wie sie das ihrer Ansicht nach in Vietnam heute tun. Deshalb verlangt sie den Abzug der amerikanischen Soldaten aus Vietnam. Deshalb ruft sie die Bürger ihres Landes auf, die amerikanische Regierung zu einem Abzug ihrer Truppen zu zwingen.

Es wäre sinnlos, den Inhalt dieses Buches einer sachlich abgewogenen, leidenschaftslosen Prüfung und Kritik zu unterziehen. Denn es will nicht sachlich, es will nicht objektiv sein. Es ist eine Streitschrift, und zwar eine sehr weibliche Streitschrift, die aus heißem Herzen geschrieben ist und aus einer – bei aller Kritik – tiefen Liebe zu Amerika. Denn nur wer ein Land sehr liebt, kann so tief durch etwas verletzt werden, was dieses Land tut, und der kann so leidenschaftlich dagegen kämpfen.