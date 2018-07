Nicht von ungefähr meldet sich jetzt der Bergarbeiterführer Walter Arendt in Sachen Neuordnung des Steinkohlenbergbaus wieder zu Wort. Es ist nicht zu überhören, daß die Gewerkschaft sich verraten fühlt von ihrem Parteifreund Professor Schiller, der nur das Neuordnungsprojekt der Unternehmer diskutiere und den Vorschlägen der IG Bergbau und Energie keine Beachtung geschenkt habe. Tatsächlich hatte ja die Bochumer Gewerkschaftszentrale bereits vor Jahresfrist den Plan einer Einheitsgesellschaft im Ruhrbergbau, einer privatwirtschaftlich betriebenen übrigens, vorgelegt.

Indessen, im Schmollwinkel will Walter Arendt nicht sitzen. Auch jetzt noch sei er bereit, über die Modalitäten des Rheinstahlplanes mitzuverhandeln. Aber es habe ihn ja bisher niemand darum gebeten ...

Zweifellos würde der aktive Vorsitzende der Bergarbeitergewerkschaft bei diesem Mitverhandeln jeden Versuch unternehmen, um eine durch den Zusammenschluß der Ruhrzechen immerhin mögliche Schmälerung der Mitbestimmung eher in eine Erweiterung umzumünzen; aber diese Ambitionen werden ja geradezu gefördert dadurch, daß man drauf und dran ist, ganz ohne die Arbeitnehmervertreter ans Ziel zu gelangen. Gewiß war Taktik nie die Stärke der Bergbauunternehmen; sie haben freilich auch nie so schwerwiegende Entscheidungen zu treffen gehabt wie gerade jetzt. Es ist ganz einfach töricht, der geplanten Deutschen Kohlenbergbau AG von vornherein und ohne Not das erbitterte Kontra der Arbeitnehmer zu sichern. nmn.