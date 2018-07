Die Regierung muß uns helfen. Wenn nichts geschieht, dann werden andere, unverantwortliche Leute die Führung der Bauern übernehmen“, mahnte der Präsident des französischen Bauernverbandes, Comte Gérard de Caffarelli. In der „Bataille von Quimper“ gab es bei dem Zusammenstoß zwischen den bretonischen Bauern und der Polizei Hunderte von Verletzten auf beiden Seiten. Tomatenschlachten und Straßensperren, die in den vergangenen Tagen in vielen Teilen Frankreichs von demonstrierenden Bauern errichtet wurden, zeigten, daß diese Warnung begründet war.

Radikale Organisationen wie das linkssozialistische „Comité de Gueret“ und der kommunistische MODEF-Verband rufen die Bauern auf, die Straßen zu sperren. Innerhalb der Dachorganisation der Bauernverbände FNSEA organisiert der linkskatholische Bretone Bernard Lambert eine Widerstandsbewegung. Die französischen Landwirte spüren plötzlich, daß ihnen der Gemeinsame Markt nicht nur Rosen, sondern auch Dornen beschert.

Aber die Bauern sind gespalten. Die durch die Brüsseler Beschlüsse erhöhten Getreide- und Rübenpreise bringen den großen, weitgehend mechanisierten Betrieben hohe Gewinne. Auf der anderen Seite sinkt das Einkommen der Kleinbauern, die ihr Land noch in traditioneller Art bewirtschaften. Der Preiseinbruch auf dem Fleischmarkt, besonders für Schweine, hat den Züchtern neue Verluste gebracht. Die Konkurrenz der Auslandseinfuhren (besonders Fleisch, Hühner, Milchprodukte) macht sich immer stärker bemerkbar.

Die überzählige Landbevölkerung – noch immer arbeiten fast 18 Prozent der erwerbstätigen Franzosen im Agrarsektor gegen 6 Prozent in den USA und gut 10 Prozent in der Bundesrepublik – muß durch weitere Abwanderungen in die Industrie vermindert werden. Die unrentablen Kleinbetriebe müssen durch Flurbereinigung zu leistungsfähigen Unternehmen zusammengeschlossen werden. Nur dann kann die französische Landwirtschaft hoffen, ihren Platz im Rahmen eines europäischen Agrarmarktes zu behaupten.

Landwirtschaftsminister Faure möchte den Wünschen der Landwirte nach höheren Beihilfen und besseren Preisen entgegenkommen, stößt aber auf den Widerstand des Finanzministers. Debré hat mehrfach darauf hingewiesen, daß ein neuer Auftrieb der Lebenshaltungskosten die sich abzeichnende Konjunkturbelebung in Frankreich gefährden würde.

