Der Fall des Privatbankgeschäfts Heitmann & Co. Hamburg, das sich gegenwärtig im Vergleichsverfahren befindet, hat eine sensationelle Wendung genommen. Nachdem die Versuche des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen gescheitert waren, den Verband des privaten Bankgewerbes zur Hilfe für die Sparkonteninhaber der insolvent gewordenen Firma zu gewinnen, sprangen Hamburgs Sparkassen in die Bresche. „Im Interesse der Sparer und des Spargedankens“, heißt es in einer Verlautbarung.

Rund 250 000 Mark standen zur Debatte. Es ging den Banken bei ihrer Weigerung, Hilfe zu leisten, auch weniger um Geld als um Prinzipien. In dem einlagenknappen Jahr 1966, so wird behauptet, hätte der Hausmakler Schürmann, der mit Hilfe von Strohmännern vom Bundesaufsichtsamt die Erlaubnis zur Fortführung von Heitmann & Co erhielt, durch Superzinsen anderen Banken die Kunden fortgelockt. Schürmann hatte sich später der Forderung seiner Konkurrenten nicht gebeugt, die ihm mit dem „Feuerwehrfonds“ des Gewerbes zur Hilfe kommen wollten, falls er seine Firma still liquidieren würde. Und unter diesen Umständen noch helfen? Das schien Hamburgs Bankherren zu weit zu gehen.

Sie hatten aber wohl nicht bedacht, daß es hier nicht um Hilfe für den inzwischen wieder aus Untersuchungshaft entlassenen Schürmann ging, sondern um einige kleine Sparer, die bisher der Meinung waren, Gelder seien bei Privatbanken ebenso sicher aufgehoben wie bei Sparkassen. Daß dies tatsächlich der Fall ist, haben die Sparkassen zwar wahrgemacht, aber gleichzeitig den Banken eine empfindliche Schlappe zugefügt. Selten hatten die Sparkassen Gelegenheit, so billig für sich werben zu können, kw