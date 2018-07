Von Werner Höfer

Er hat die besten Aussichten, Erich Mendes Nachfolger in der Führung der FDP zu werden, obwohl sich in den südwestdeutschen Landesverbänden eine Fronde gegen ihn zusammenzufinden scheint: Walter Scheel, seit neuestem Vizepräsident des Bundestages, vor kurzem der prominenteste FDP-Wahlkämpfer in Bremen.

„Ich sollte ursprünglich mit Erich Mende auftreten. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. So blieb ich denn als Kapitän der außerbremischen Mannschaft übrig. Meine Bremer Freunde haben festgestellt, daß unsere Versammlungen – nach dem Stargastspiel des Bundeskanzlers – die am besten frequentierten waren.“

Wahlkämpfer Scheel rühmt den hohen Anteil junger Leute am Versammlungsauditorium:

„Es ist erfreulich, wie sehr Information und Interesse gerade bei der Jugend zugenommen haben. Mit demagogischen Deklamationen und Routine-Polemik läßt dieses aufgeweckte Publicum sich nicht abspeisen. Die meisten Punkte sammelt der Politiker, der in einer harten Diskussion durch Sachverstand und Sachlichkeit auch die ‚Andersgläubigen‘ zu überzeugen vermag.“

Walter Scheel räumt ein, daß der Wahlerfolg der FDP in Bremen – bei allem Respekt vor der Leistung der Bremer FDP-Mannschaft – weitgehend auf das Auftreten seiner Partei in Bonn zurückzuführen sei. Freilich drückt er sich um die Beantwortung der Frage herum, ob der Erfolg der FDP nicht noch um einiges größer hätte werden können, wenn gewisse personalpolitische Auseinandersetzungen unterblieben wären. Hingegen meint er, die Wähler – nicht nur in Bremen – honorierten durch ihr Vertrauen der FDP ihre Leistungen in der Opposition. Scheel sieht einen weiteren Zuwachs an Stimmen der FDP aus zwei Richtungen zufließen: aus dem Bereich der außerparlamentarischen Opposition und aus den Teilen der Anhängerschaft der beiden großen Parteien, die mit der Großen Koalition im allgemeinen und dem Verhalten der CDU oder SPD im besonderen unzufrieden sind:

„Wenn wir im Bundestag die einzige Oppositionspartei sind, so haben wir diese Aufgabe nicht für uns übernommen, sondern auch für all jene, die zum Schweigen gebracht wurden.“