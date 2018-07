Inhalt Seite 1 — Viele Pläne, wenig Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Europa hat die große Unruhe gepackt. Wissenschaftler, Wirtschaftler und Politiker beobachten mit Sorge die technische und ökonomische Entwicklung in den USA. Sie fürchten, daß die einst führenden Industrienationen Europas in ihrem Leistungsstand immer weiter hinter die USA zurückfallen. Wichtige Industriezweige sorgen sich um ihre Konkurrenzfähigkeit (vergl. auch die jetzt als Buch vorliegende ZEIT-Analyse „Perspektive 1980 – Deutschland Industriestaat ohne Zukunft?“, Wegner Verlag, DM 10,–).

Neben schlechterer Organisation und einem vielfach unzureichendem Management ist die ungenügende Förderung von Wissenschaft, Forschung und Ausbildung eine der wesentlichsten Ursachen für das Nachhinken der Europäer in den wichtigen Zukunftsbranchen. Das bestätigt auch ein jetzt veröffentlichter Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Ein Expertenteam dieser Institution arbeitet seit längerer Zeit in Paris an einer umfassenden Studie über die Forschungsanstrengungen diesseits und jenseits des Atlantiks.

Sie stellten fest, daß die USA dreimal soviel Mittel für Forschung und Entwicklung ausgeben wie alle westeuropäischen Länder zusammen. Nimmt man die in der Bevölkerungszahl etwa den USA vergleichbaren sechs EWG-Länder allein, so sind die amerikanischen Anstrengungen sogar sechsmal so hoch.

Weniger groß ist nach Angaben der OECD der Unterschied in der Zahl der Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker die in der Forschung tätig sind. Bei einem Verhältnis von 2,6 zu eins ist der Abstand jedoch immer noch groß. Die Amerikaner beschäftigen 700 000 hauptberufliche Forscher in ihren Laboratorien, es folgt Japan mit 187 000, England mit 160 000 sowie Frankreich und die Bundesrepublik mit je etwa 100 000.

Unterschiedlich sind auch die Zielsetzungen der Forschungspolitik. Die amerikanischen Ausgaben für Atom- und Weltraumforschung sowie für Entwicklung von Waffensystemen sind zwölfmal so hoch wie im Gemeinsamen Markt. Bei den Entwicklungsprojekten im zivilen Bereich erreichen sie dagegen „nur“ das Dreifache.

Im Durchschnitt der Jahre 1962 bis 1964 betrugen die jährlichen Forschungsausgaben (in Milliarden Dollar):

USA 21,07