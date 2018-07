Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit großer Mehrheit wurde Staatssekretär Klaus Schütz von den Delegierten des Landesparteitages der Berliner SPD als Regierender Bürgermeister nominiert. Bundeswirtschafts- minister Karl Schiller versprach zur Belebung der Berliner Wirtschaft bei den Zuwendungen des zweiten Konjunkturprogramms, von der angenommenen doppelten Bevölkerungszahl der Drei-Sektoren-Stadt auszugehen. Wegen eines durch Kreislaufstörungen nötig gewordenen Kuraufenthaltes konnte Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier an der Berlin-Woche des Deutschen Bundestages nicht teilnehmen. Zum erstenmal nach der Erkrankung des Bundesverteidigungsministers stattete der Bundeskanzler dem Rekonvaleszenten Gerhard Schröder in seinem Sanatorium am Tegernsee einen Besuch ab.

Westen und Osten

Bundesaußenminister Willy Brandt erörterte in „Routine-Gesprächen“ mit seinem französischen Kollegen Maurice Couve de Murville in Paris Englands Aufnahmegesuch in die EWG. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Michel Debré sprach sich für eine Assoziierung Großbritanniens an den Gemeinsamen Markt aus. Mit Wochenbeginn nahm das NATO-Hauptquartier endgültig seine Funktion in Brüssel auf. Das amerikanische Verteidigungsministerium bestätigte den Vorrang der NATO-Verpflichtungen für den Fall ernsthafter sowjetischer Gefährdungen in Westeuropa. Der sowjetische Botschafter Semjon Zarapkin trug dem Bundesaußenminister die Auffassung seiner Regierung zu Fragen der europäischen Sicherheit vor.

Realitäten und Rechte

Die Sowjetunion erhöhte für das kommende Jahr die Militärausgaben. Eine Gruppe sowjetischer Schriftsteller diskutierte in Bonn mit der SPD-Abgeordneten Helene Wessel über Möglichkeiten zu einer besseren Verständigung zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. Acht Seemeilen vor der Ostsee-Insel Rügen wurden westdeutsche Fischkutter von einem Wacht-Patrouillen-Schiff der DDR-Marine beschossen. In der außenpolitischen Debatte des Bundestages sprachen sich Bundesregierung und Fraktionen gegen eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR aus. Nach „Kontaktaufnahme“ mit einer anderen Partei schied der Abgeordnete Hellige aus der FDP-Bundestagsfraktion aus.

Washington und Vietnam

Der nordvietnamesische Verteidigungsminister und Dien Bien Phu-Sieger General Giap bezeichnete die Erfolgschancen der Amerikaner auf dem vietnamesischen Kriegsschauplatz als auf die Dauer nicht günstig. Das amerikanische Verteidigungsministerium beschuldigte Nordvietnam der Verletzung des internationalen Rechts bei der Behandlung von Kriegsgefangenen. In den Vereinigten Staaten mehrten sich Klagen über die Diskrepanz zwischen Pentagon und Armee in der Beurteilung der Vietnam-Strategie. Als energischer Verteidiger der Vietnam-Politik seines Präsidenten trat der amerikanische Außenminister Dean Rusk auf. Der neugewählte südvietnamesische Staatspräsident Nuygen Van Thieu versprach für die Zeit nach seiner Amtseinführung ein Gesprächsangebot an sein nordvietnamesisches Pendant Ho Chi Minh über einen begrenzten Bombardierungsstopp.