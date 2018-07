Etwa vor Jahrsfrist schrieb ich an dieser Stelle die folgenden Sätze: „Es stände vielleicht besser um das moderne Drama, wenn die Dramatiker häufiger auf den Fußballtribünen zu finden wären.. Und doch ist es heute der Fußball, der Drama spielt... Fußball ist Drama ohne gesprochenen Text.“ Nun hat es ein junger englischer Dramatiker gewagt, den Text zu einer essigsauren Satire „Zigger-Zagger“ zu schreiben, die das Geschick eines modernen Faust der Fußballwelt glossiert, der selbst niemals Sport getrieben hat, jedoch sein Leben lärmend auf der billigsten Tribüne verbringt, weil „es ja doch nur am Sonnabend etwas zu erleben gibt“. Als verführerischer Mephisto dient ihm ein blonder Tribünenlümmel, der für die lärmende Walpurgisnacht an jedem Sonnabend verantwortlich ist.

Es geht um Harry, Symbol einer Jugend, die aus unbewußtem Nihilismus aus der heutigen Gesellschaft optiert hat. Er ist ein Proletariersohn, ohne Vater und mit einer Mutter, die sehr zweifelhafte „Onkels“ nach Hause bringt In Jeans, Lederjacke, Baseballschuhen und Fußballschal latscht er durch die Mittelschule und in einen ungelernten Posten ohne Hoffnung. Er verwirft sein Heim und die Liebhaber seiner Mutter und wird von der Armee abgewiesen, wo er hoffte, sich als Mann zu bewähren. Harry lebt eigentlich nur am Sonnabend und vegetiert den Rest der Woche über. Sein Leben spielt sich auf dem billigsten Ende der Zuschauertribüne eines Kleinstadtvereins ab, wo Freund „Zigger-Zagger“ den lärmenden und brutalen Ton angibt. Flaschen auf Polizisten werfen wird genauso zu einem Erlebnis wie sich mit anderen Jungens zu prügeln, die den gegnerischen Verein unterstützen. Wenn Harry über Fußball spricht, wird er fast zu einem Dichter, sonst schwebt er in Gefahr, dem Abschaum der Menschheit zugezählt zu werden.

Da das Stück ein moralisches Lehrstück sein möchte, bemüht sich die Gesellschaft um Harry. Sein Lehrer predigt ihm die Pflichten der Staatsbürgerschaft, der Friedensrichter quasselt von echtem Fairplay, ein Schwager versucht, ihm die bequeme Sicherheit eines kleinbürgerlichen Daseins beizubringen, sein Mädchen verläßt ihn, um sich ihrem Idol, dem maskulinen Mittelstürmer, hinzugeben. Schließlich fühlt Harry, wie ihn „Zigger-Zagger“ völlig in den Abgrund des Fußballrowdytums zieht. Er flüchtet sich deswegen um Rat zu einem jugendlichen Pfarrer, der ihm jedoch auch nur Fußball predigt, weil seine Gemeinde die Tribünen, aber nicht seine Kirche füllt. („Kick off with the Lord... God Washes Whiter... Have 90 minutes with Christ...“) Der Pfarrer sagt ihm, Christus würde bestimmt in Wembley gepredigt haben und die Tribüne bricht in einen entsprechenden Hahngesang aus, der auf einer Melodie von Handels „Messias“ beruht. „Zigger-Zagger“, die Inkarnation aller Fußballenthusiasten, bleibt der Luzifer der Tribünen für alle Spielzeiten der Zukunft, während Harry sich schließlich zu einem kleinbürgerlichen Dasein durchringt, weil er ahnt, daß erwachsene Menschen keine Flaschen auf Polizisten werfen.

Diese Satire einer der Gesellschaft entfremdeten Jugend spielt sich gegen den Hintergrund einer Tribüne ab, auf der sich etwa sechzig Jungens und Mädchen befinden und genau jene Szenen laut und brutal mimen, von denen man jeden Montag in den Friedensrichterurteilen Englands lesen kann. Das Stück ist im Stil Brechts geschrieben, besitzt ein paar gute musikalische Einlagen und schäumt immer wieder gegen eine Mentalität über, die schließlich mit der der staatlichen Autorität identisch ist. Harry ist glänzend und echt gesehen; seine romantische Begeisterung für den Fußball wirkt immer wieder ansteckend. Man versteht plötzlich, daß Haschisch die schrecklichere Alternative vorstellen könnte. Was man dem Autor Peter Terson vorhalten muß, sind nicht nur einige Klischees, unvermeidlich in einer didaktischen Moritat, sondern vor allen Dingen sein völlig negatives Bekenntnis, daß jede Autorität über eine widerspenstige und problematische Jugend abgedankt zu haben scheint. Dies jedoch ist nicht der Fall.

„Zigger-Zagger“ wurde von einer Amateurtruppe, dem „National Youth Theatre“, zur Darstellung gebracht und hat den Beifall der Londoner Kritik gefunden. Es wurde glänzend gespielt, einfach weil die neunzig Jugendlichen unter 21 Jahren unter erfahrener Regie sich selbst darstellten. Zum erstenmal wurde Fußball zu einem gesellschaftlichen Drama mit gesprochenem, mit sehr zeitgenössischem Text.

Alex Natan