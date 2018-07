FÜR alle, die gern Photographien betrachten, für alle, die gern Kindern zusehen:

„Manuel“, ein Bilderbuch von Stefan Moses; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 145 S., 20,– DM.

ES ENTHÄLT Aufnahmen, dazu Texte von Rainer Zimnick und Helmut Heissenbüttel.

ES GEFÄLLT, weil sich hier ein großartiger Photograph, ein Meister der journalistischen Berichterstattung und des Porträts, mit zulänglichen Mitteln an einer neuen Aufgabe versucht. Stefan Moses erzählt mit der Kamera aus dem Leben seines kleinen Sohnes Episoden, die sich in knapp anderthalb Jahren zutrugen. Die Kennzeichnung des chronologischen Aufbaus durch Kalenderdaten wirkt zwar, da ironische oder humorige Distanz nicht wirksam wird, gestelzt, und die Texte sind kein beflügelndes Element. Aber die Bilder sind fast selbständig. Den meisten von ihnen liegt ein anderes Prinzip zugrunde als der Serienphotographie des neunzehnten Jahrhunderts, als die Kamera, dem Film vorgreifend, mit ihren statischen Mitteln Etappen einer Begebenheit markierte. Auch Moses photographiert gelegentlich Momente aus einem Bewegungsablauf. In den meisten Fällen betreibt er aber keine skandierende Serienphotographie; ich möchte es Episodenphotographie nennen, wobei er von der „Totalen“ ausgeht und bei der Detailaufnahme endet oder auch umgekehrt. Diese Episoden lassen sich mit dem Prinzip simpler chronologischer Reihung von Momentaufnahmen nicht bewältigen. Die Episodenphotographie erfordert vom Photographen mehr aktive, schnelle, zupackende Auseinandersetzung mit seinem Sujet: geistesgegenwärtige Akzentsetzung, erzählerisches Talent. Und da ist Stefan Moses in seinem Element. Daß ein Thema wie das eigene Kind die Gefahr der Sentimentalisierung und Verniedlichung in sich birgt, zeigt sich sogar im „Manuel“. Aber es ist bemerkenswert, wie Stefan Moses doch Herr der Situation bleibt.

René Drommert