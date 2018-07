Von Gerhard Neuweiler

Auf eine Anfrage im Baden-Württembergischen Landtag erklärte Kultusminister Hahn, die Reform der Universitäten sei in vollem Gange. Verdutzt reibt sich der Betroffene die Augen und fragt sich, ob er vielleicht im abstumpfenden Gleichmaß der Semestermühlen ein höheren Ortes erlassenes Impülschen an sich hat unbemerkt vorbeiziehen lassen.

Der so Alarmierte kann sich beruhigt wieder übers Bierglas oder Repetitorium beugen. Abgesehen von der Einführung neuer Prüfungen, hat sich nichts Wesentliches geändert: Der weise Senat regiert noch immer exklusiv, überalterte Fakultätsgrenzen ziehen sich immer noch wie chinesische Mauern durch die moderne. Wissenschaft, in der Institutionsorganisation ist Demokratie ein Fremdwort geblieben, und die Studentenselbstverwaltung hat durch die mageren Wahlbeteiligungen bei den AStA-Wahlen ihr letztes Quentchen an Einflußmöglichkeit verloren.

Durch den Aufbau von Parallel-Lehrstühlen, Erlasse über die Studienzeitbegrenzung und die Einführung von Zwischenprüfungen mühsam an den Massenandrang angepaßt, vermag die Universität zwar Betriebsamkeit zu demonstrieren, von einer ungehinderten Forschung, in Einheit gar mit einer lebendigen Lehre, kann ernsthaft nicht mehr die Rede sein.

Aus der sterilen Universität der fünfziger Jahre droht die verwaltete der sechziger zu werden. Nicht einmal der Ansatz einer umfassenden Reform ist in dieser tief im 19. Jahrhundert steckengebliebenen Institution sichtbar, der zweite Mössbauer-Effekt blieb eine Episode.

Das Jahr 1945 hätte auch für die Universität ein Neubeginn sein können. Es ist verständlich, daß man zunächst nur an den materiellen Wiederaufbau des Forschungs- und Lehrbetriebes dachte. Spätestens 1955 war diese Phase abgeschlossen, und die Universität hätte sich eine der demokratischen Gesellschaftsordnung, modernen Wissenschaftsmethoden und ihrer neuen Aufgabe als Massenausbildungsstätte gemäße Verfassung und Organisation geben müssen.

Statt dessen floh die Universität in die restaurative Idylle. Genauer: Die Universität, das ist die Mehrheit der Professoren; nur Professoren besaßen und besitzen heute noch die unbeschränkte Entscheidungsgewalt darüber, was in und an der Hochschule geschieht. Unter dem Deckmantel der Unabhängigkeit von Forschung und Lehre blieben sie auf ihren obrigkeitsstaatlichen Ladenhütern sitzen. Studenten und nicht Talar tragendes Fußvolk werden als drängelnde Zaungäste mißtrauisch beäugt, und die absolutistischen Machtbefugnisse eines Ordinarius werden verbissen verteidigt. Einige Lehrstuhlinhaber mildern den Gesamteindruck durch ihre liberale Amtsführung, wie ja auch die aufgeklärten Fürsten das blankpolierte Aushängeschild des Absolutismus waren.