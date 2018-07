Inhalt Seite 1 — An Dutschke vorbei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin, im Oktober

Der Polizeilautsprecher warnte: "Ziehen Sie sich die Bademäntel an." Die Motoren von vier Wasserwerfern heulten auf, Rohre drehten sich in Schußrichtung. Dann rasten die Wagen den Kurfürstendamm hinunter und spritzten gegen Demonstranten, Halbstarke, Polizisten, Kinogänger und Kaffeetanten. Schaufensterscheiben klirrten, eine schwangere Frau brach mit einem Nervenschock zusammen, einige Steine flogen, Gummiknüppel wurden gezückt. Über allem gluckste fröhliches Lachen, herrschte vergnügte Ausgelassenheit. Die erste Bewährungsprobe für den Senat Schütz und für die studentische Opposition im neuen Semester war halb Straßenschlacht, halb Volksfest.

Es hätte schlimmer kommen können nach der Demonstration der 6000 gegen den Vietnamkrieg. Einige hundert Demonstranten begaben sich nach der Kundgebung zum Revolutionstreff Kranzler-Eck und blockierten die Fahrbahn. Die Polizisten ließen den Knüppel zunächst im Halfter. Ihre Geheimwaffe war Oberkommissar Textor. Im Lautsprecherwagen witzelte er wider die Straßenschlachtstimmung. "Leutnant Langhaus, sammeln Sie Ihre Soldaten und ziehen Sie ab", empfahl er dem Struwwelpeter und Exoffizier der Kommune. Er bot Sitzdemonstranten Stühle an, ließ Tanzmusik spielen und übermittelte Fußballergebnisse.

Ganz so lustig, wie sich der Oberkommissar gab, blieb es am vorigen Sonnabend nicht immer. Gegen 21 Uhr schickte Senatsrat Prill über Funk einen Hilferuf an den neuen Innensenator Neubauer, um die Zustimmung zu härteren Maßnahmen zu erhalten. Ein neuer 2. Juni schien sich anzubahnen. Polizeioffiziere schimpften "Skandal" und meinten die Anweisungen, die ihnen Gelassenheit befahlen. Mannschaften hatten die Knüppel in der Hand, ohne daß er hörbar freigegeben worden war. Der Mut der Polizei zur Souveränität blieb verbal.

Statt den Kurfürstendamm eine Zeitlang für den Verkehr zu sperren und sich die wenigen aktiven Jugendlichen auf dem kühlen Pflaster aussitzen zu lassen, machte sich die Polizei an die Sysiphus-Arbeit, die Schaufensterstraße zu räumen. Sie zog bei diesem erfolglosen Unternehmen nur Tausende von Schaulustigen an, empfing ahnungslose Kinogänger beim Verlassen des Theaters mit kalten Duschen und spornte Halbstarke zum Mitmachen an; da gab es Hiebe frustrierter Uniformierter; da haschten die Demonstranten nach weißen Mützen; da führte schließlich ein Polizeioffizier lange nach Mitternacht seinen Privatkrieg gegen versprengte Trupps von Jugendlichen, indem er seine Leute aufforderte: "Machen Sie rücksichtslos vom Schlagstock Gebrauch."

Um einiges ernster als das Satyrspiel am Abend war das Drama am Nachmittag gewesen. Der Demonstrationszug von rund 6000 überwiegend junger Menschen war beinahe eindrucksvoll: Zeugnis für ein moralisches Engagement der Jungen, wie es die Stadt seit den Tagen des Existenzkampfes gegen den Kommunismus nicht mehr erlebte. Es war kein Zug der Hippies und bärtigen Neurotiker. Es war der Marsch einer politisierten White-Collar-Jugend aus allen Lagern, für die Vietnam zum Kriterium moralisch-politischer Entscheidung geworden ist.

Der Protest bewegte sich zwischen Karneval und Bürgerkrieg. An Klamaukszenen fehlte es auch in der kilometerlangen Marschkolonne nicht. Kommunarden und sozialistische Studenten sorgten für Happening-Einlagen: Sie wollten den Zug nicht zum Ziel kommen lassen, denn sie sind Gegner konzessionierter Demonstranten, "scheindemokratischen Schwindels". Doch vergeblich versuchten sie die Mitdemonstranten zum Sturm auf das Europa-Center zu bewegen, wo Senatoren und Polizisten ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatten. Der Zug bewegte sich an Dutschke vorbei.