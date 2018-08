Der neue Berliner Bürgermeister hat nicht lange gefackelt. Am Dienstag unternahm er einen ersten Anlauf, um das seit Januar stockende Berlin-Gespräch wieder anzukurbeln. Der Brief, den er an den Ostberliner Oberbürgermeister Herbert Fechner schrieb, ist freilich von dessen Sekretariat wegen Unzuständigkeit zuzurückgeschickt worden. Der Versuch, die Beziehungen zwischen beiden Teilen der Stadt als innerstädtische Angelegenheiten zu behandeln, ist damit fürs erste wohl steckengeblieben. Aber die Antwort auf den zweiten Brief Schützens, den „An den Herrn stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrats der DDR“, steht noch aus. Alexander Abusch, dessen letzten Brief Albertz seit Januar nicht beantwortet hatte, wird sich gewiß melden.

Was dann wird, welche Forderungen Ostberlin aufs Tapet bringen mag, ob es zu Weihnachten gar wieder Passierscheine geben wird, läßt sich vorläufig nur schwer abschätzen. Das SED-Regime ist derzeit finsterer Stimmung; auch besteht noch keine Klarheit, welchen Manövrierraum sich Schütz in Bonn freigekämpft hat. Das Bemühen, einen innerdeutschen Dialog in Gang zu bringen, konzentriert sich jetzt jedenfalls auf Berlin. Dort wird sich zuerst zeigen, ob es überhaupt Ansatzpunkte gibt. Th. S.