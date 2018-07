Inhalt Seite 1 — Bölls Büchner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der vollständige Wortlaut von Heinrich Bölls Büchner-Preis-Rede ist in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 23. Oktober 1967 abgedruckt. Wir beschränken uns deswegen hier auf die Wiedergabe der vier Stellen, wo Böll „nicht ohne Bitterkeit“, „vom unruhigen Rand der Zeitgenossenschaft, von einem Standpunkt aus, wo Sicherheit bröckelig wird, Selbstsicherheit unmöglich“ unmittelbar zu Ereignissen aus jüngster Zeit Stellung nimmt.

Mord durch Staatsgewalt

„Es fällt nicht schwer“, sagte Böll, „den Kerkertod des Studenten und Büchner-Freunds Minnigerode mit jenen zwei, auf offener Straße durch amtliche Personen begangenen Morden in Beziehung zu bringen: der Erschießung des Berliner Studenten Ohnesorg und des Bundeswehrsoldaten Corsten, beides ungeheuerliche Fälle öffentlichen Mordes durch die Staatsgewalt.“

Die Große Koalition...

„... ist selbstherrlich genug. Sie hat nichts mehr zu fürchten, nicht einmal mehr das kleine Wählerkreuzchen, mit dem wir, wenn wir keine andere Wahl mehr haben, nur noch unseren politischen Analphabetismus ausdrücken dürfen. Für den, der Augen hat zu sehen, gibt es da genug grinsendes Einverständnis und zurechtgegrinste Selbstherrlichkeit, den neuen Feudalismus des kleinen Mannes, der sich in den großen bürokratischen Apparaten zweier machtgewohnter, fast allmächtiger großer Parteien sicherer fühlt, als irgendeine Schranze sich an irgendeinem Hof fühlen konnte.“

Über Adenauers Begräbnis

„Die lähmende Selbstverständlichkeit, mit der diese Beerdigungszeremonie ohne Widerspruch hingenommen wurde; die Mienen, die Kleider, die Autos; moderne Staatsmänner, moderne Prälaten, moderne Politiker und moderne Militärs, die den Kölner Dom besetzt hielten. Was uns nachdenklich machen sollte: daß auch in einer Gesellschaft, die sich doch demokratisch nennt, zwei Stände nicht dem Kleiderzwang unterliegen, zwei Stände, die nicht nur nicht gerade die Demokratie erfunden haben, sondern ihr auch nachweisbar unfreundlich gesonnen sind: der Klerus und das Militär; diese beiden Stände sind immer modern, immer gesellschaftsfähig gekleidet. ... man trägt wieder Ritterkreuz, und zwar ein modernisiertes, frisiertes, demokratisiertes, aus dem man die Häkchen herausgekratzt hat; Kreuze sind’s ja ohnehin, und Kreuze sind – in Kunst und Gesellschaft – modern; vielleicht würde die bessere modische Variante lauten: man trägt immer noch Kreuz; für die Kreuzigung von Völkern wurden Kreuze als Auszeichnung verliehen. Wenn das in seiner Absurdität nicht modern ist, wie diese ganze, über Tage sich hinziehende furchterregende Zeremonie modern, gemacht, gekonnt gemacht war und doch auf eine gespenstische Weise nicht da, erst durch die ungeheure Multiplikation auf dem Bildchirm wurde sie aus abendländischer fiction gekonntester Art, aus Theater und Arrangement, zu Wirklichkeit.“