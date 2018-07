Biberach

Wie ein Alptraum lastet es auf den Illertälern südlich der Schwäbischen Alb: Bald werden sie vor lauter Masten den Wald nicht mehr sehen. Deshalb wollen sie notfalls mit ihren Traktoren gegen die 68 Masten anrücken, die nach den Plänen der Bundespost auf einem 180 Hektar großen Gelände für die Wellen der „Deutschen Welle“ aufgestellt werden sollen. Im Mai hatten sich die Bauern zum erstenmal mit Trauerflor und Protestschriften vor und in der Turnhalle von Dettingen versammelt: „Wir wollen keinen Sender, geht heim ihr Illertal-Schänder!“

Seitdem rüsten sie für ihren Bauernkrieg. „Wir kämpfen um unser Land und unsere Existenz“, verkünden sie und gründeten eine Schutzgemeinschaft Illertal. Sie ließen sich in einem Gutachten des Instituts für Südwestdeutsche Wirtschaftsforschung bestätigen, daß die geplante Sendeanlage die gesamte wirtschaftliche Zukunft mindestens von sechs Dörfern verbauen würde. „Wir sind die Esel, die alles tragen sollen“, begehrte Bürgermeister Remlinger von Kirchberg auf. „Wir dulden es nicht, daß unsere Heimat völlig versaut wird“, proklamierte Bürgermeister Huchler von Berkheim. Und der Biberacher Landrat Heckmann stellte das Gelände unter Landschaftsschutz. Oberschwabens Repräsentationsbauer, der CDU-Bundestagsabgeordnete Bernhard Bauknecht, soll die Streitaxt in das Bundespostministerium tragen.

Wie weiland in den Bauernkriegen scheinen die Verräter jedoch in den eigenen Reihen zu sitzen. Nicht ohne Sarkasmus wurde mit dem Posthorn verkündet, daß der Oberpostdirektion schon eine Fülle von Verkaufsangeboten aus dem Illertal vorlägen, angeblich sogar für 120 Hektar Land. In der Tat hatten einige Bauern zu erkennen gegeben, daß sie Land an die Post abtreten würden, nachdem bekanntgeworden war, daß aus der „Postsparkasse“ 10 Mark je Quadratmeter gezahlt würden. Dieses Angebot wurde zwar nie offiziell bestätigt, dennoch wurde der Postpräsident mit dem Plakat empfangen: „Wir wollen keine Schmiergelder!“

Inzwischen hat sich auch die CDU als die Patronatspartei des katholischen Oberschwaben der Angelegenheit angenommen und im Stuttgarter Landtag eine Anfrage eingebracht. Vor kurzem kam sogar die ganze Fraktion nach Biberach angereist und versprach dort hoch und heilig Hilfe. Einer drohte ihnen recht deutlich: Kirchbergs Bürgermeister meinte in Erinnerung an die Sprengstoffattentate auf die Telegraphenmasten in Südtirol: „Man sollte keine Südtiroler Zustände heraufbeschwören!“ N. L.