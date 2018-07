Inhalt Seite 1 — Ein aggressiver Fonds Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer gegen die ausländischen Fonds in der Bundesrepublik konkurrieren will, muß mit ähnlichen Erfolgen wie sie aufwarten können. Alle Erklärungen darüber, daß die deutschen Fondsleitungen aus den auf dem deutschen Aktienmarkt gebotenen Möglichkeiten das Beste gemacht haben, werden die deutschen Anleger auf die Dauer nicht davon abhalten, zu den Ausländern zu gehen, wenn sie dort mehr verdienen können. Sicherlich ist für den erstaunlich guten Absatz ausländischer Investment-Anteile auch das Vertriebssystem mitentscheidend. Aber ich glaube, meine verehrten Leser, daß es mit der schlichten Übernahme dieses Systems ebensowenig getan ist wie mit der primitiven Imitation der sogenannten Sparpläne.

Vielversprechender ist dagegen der neue Investmentfonds Geodeka, der in der letzten Ausgabe der ZEIT in Umrissen vorgestellt worden ist. Er wurde von der Deutschen Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt/Main, gegründet, der Investmentgesellschaft der deutschen Sparkassenorganisation, die bereits die Fonds Dekafonds und Arideka aufgelegt hat. Der Name Geodeka soll andeuten, daß auf die geographische Streuung der Anlagen besonderen Wert gelegt wird. Deutsche Aktien soll es im Portefeuille hingegen nicht geben.

Das ist eine unverständliche Einschränkung. Warum soll der Geodeka-Anteilsinhaber nicht auch von den Chancen der deutschen Börse profitieren können? Schließlich gehört zur geographischen Streuung doch wohl auch, daß Anlagen in der Bundesrepublik gemacht werden. Wer mit den Ausländern in Wettbewerb treten will, darf sich nicht selbst in Fesseln legen. Auch die Einschränkung, daß nur bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren eines jeden Landes angelegt werden dürfen, mutet in diesem Zusammenhang etwas seltsam an. Eine Ausnahme machen lediglich die US-amerikanischen und kanadischen Werte, die 80 Prozent des Fondsvermögens auf sich vereinigen können.

Der Fonds soll, wie es in einer Presseverlautbarung heißt, auf eine „aggressive“ Anlagepolitik ausgerichtet werden. Wachstumswerte aus Branchen mit Zukunftsaussichten wie Elektronik, Raumfahrt, aber auch Rohstoffaktien (Uran, Erdöl usw.) sowie Papiere der Nahrungsmittelindustrie und der Kosmetik werden den Anlageschwerpunkt bilden.

Geodeka läßt sich in seiner Anlagepolitik von führenden amerikanischen Brokerhäusern und nichtamerikanischen Banken beraten. Ob das funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Bislang ist aus der Zusammenarbeit deutscher Fonds mit amerikanischen Brokern nichts sensationelles entstanden. Dabei wird allerdings zu prüfen sein, ob die deutschen Fondsleitungen auch auf dem amerikanischen Brokern nichts Sensationelles Sicherheit vor die, allerdings mit Risiken verbundenen, Möglichkeiten rascher Kursgewinne stellten.

In der Zeichnungsfrist bis zum 30. Oktober beträgt der Ausgabepreis 20 Mark je Geodeka-Anteil. Er setzt sich zusammen aus dem Wert des Fondsvermögens, geteilt durch die Anzahl der umlaufenden – Anteile zuzüglich 5 Prozent, aus denen die Ausgabekosten gedeckt werden. Die Anlage besteht aus Aktien und Wancelanleihen. Als Neuerung wird den Anteilinhabern das Recht zugestanden, die Zahlung der Erträge und der Erlöse aus dem Verkauf der Geodeka-Anteile in bestimmten ausländischen Währungen zu verlangen. Solange die Mark vollkonvertibel ist, hat dieser „Vorzug“ keine Bedeutung. Wenn sie es eines Tages nicht mehr sein sollte, entfällt dieser Vorzug ohnehin, denn die Fondsleitung muß sich selbstverständlich immer an die jeweiligen devisentechnischen Bestimmungen halten, wie in dem Werbeprospekt auch ausdrücklich vermerkt wird. Die Fremdwährungsklausel ist also nicht mehr als ein Werbegag.

Warum ist der Sitz von Geodeka in der Bundesrepublik und nicht in einem als Steueroase bekannten Land? Die Fondsleitung gibt darauf eine klare Antwort: Weil der Sitz in der Bundesrepublik für die meisten Kunden der Sparkassen günstiger ist.