Unsere Außenhandelsüberschüsse erwecken den Neid des Auslands. Für eine erneute Aufwertung der Mark gibt es indessen keinen Grund.

Die Devisenhändler in den Börsensälen raunen es sich wieder einmal zu: „Die Deutsche Mark ist aufwertungsverdächtig.“ Seit der letzten und bisher einzigen Kurskorrektur der Mark im März 1961 sind derartige Gerüchte immer wieder einmal hochgekommen; immer dann, wenn das Devisenpolster der Bundesbank einmal anschwoll oder wenn die Außenhandelsüberschüsse außergewöhnlich in die Höhe kletterten.

In diesem Jahr nun sind die Währungsreserven keineswegs besonders stark gestiegen. Sie sind mit 31,4 Milliarden nur um rund eine Milliarde Mark höher als zu Jahresbeginn. Die Außenhandelsüberschüsse dagegen werden bis Jahresende schätzungsweise 15 Milliarden Mark erreichen, nachdem wir in den ersten neun Monaten diesesjahres für 12,6 Milliarden mehr exportiert als eingeführt haben.

Mag schon die Höhe des Außenhandelsüberschusses ungewöhnlich sein, diesmal kommt ein weiteres Indiz dafür hinzu, daß es tatsächlich im Ausland ernst zu nehmende Befürworter einer neuen Mark-Aufwertung gibt: die Mehrwertsteuer, die eine stärkere steuerliche Entlastung der deutschen Ausfuhren bringen kann. Französische Exporteure wollen errechnet haben, daß die deutschen Ausfuhren nach Frankreich vom 1. Januar 1968 an gegenüber den französischen Exporten einen Kostenvorsprung von rund vier Prozent erlangen werden.

Dem stehen noch nicht veröffentlichte deutsche Berechnungen von offizieller Seite gegenüber, die zu einem Kostenvorsprung von maximal einem Prozent kommen. Wie dem auch sei, beide Berechnungen werden sicher von den eigenen Interessen gefärbt und deshalb kaum neutral sein. Es erscheint jedoch unsinnig, die Forderung nach einem so einschneidenden Schritt wie eine Wechselkursveränderung allein mit handelspolitischenArgumenten zu begründen.

Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert: Die Bundesrepublik braucht allein einen Außenhandelsüberschuß von sechs bis acht Milliarden Mark, um ihren Auslandsverpflichtungen nachzukommen.

Wenn man also die deutschen Verpflichtungen von den hohen Überschüssen abzieht, die man sich auch bedeutungsvoll auf der Weltwährungskonferenz in Rio de Janeiro zuflüsterte, bleibt ein Überschuß – in diesem Jahr schätzungsweise 3 bis 4 Milliarden Mark –, der die Forderung nach einer Aufwertung auch im entferntesten nicht zu begründen vermag.