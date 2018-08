Ein ungarischer Wirtschaftsexperte ruft nach Europa

Von Hansjakob Stehle

Wien, im Oktober

Die kommunistische Welt, die den „Internationalismus“ auf ihre Fahne geschrieben hat und seit fünfzig Jahren mit dem „Kapitalismus“ konkurrieren muß, empfindet die wirtschaftliche Trennung von der übrigen Welt immer mehr als Hindernis. Denn diese übrige Welt ist der – Weltmarkt. An seinem Preisgefüge orientieren sich sogar die sozialistischen Planer, und mancher von ihnen wird von dem Alptraum geplagt, was denn geschähe, wenn der Sozialismus überall siegen und die Londoner Warenbörse schließen würde ...

Zwar erzeugen die Sowjetunion und ihre europäischen Verbündeten fast ein Drittel der Weltproduktion, doch am Handel der Welt sind sie erstaunlich gering beteiligt: im Jahre 1966 nur mit 12,7 Prozent am Export und nur mit 11,9 Prozent am Import. Und dieser Anteil, der nach den Jahren des Stalinismus gestiegen war, sinkt seit 1962 wieder langsam, aber unentwegt. Nicht, weil die kommunistischen Länder weniger Handel treiben, sondern weil die übrige Welt mehr und schneller handelt, weil sie beweglicher ist, weil Westeuropas wirtschaftliche Gemeinschaften, die EWG und die EFTA, trotz aller Schwierigkeiten produktiver arbeiten.

Deshalb wächst in Osteuropa, allen ideologischen Hindernissen zum Trotz, das Bedürfnis nach Annäherung, nach Anschluß an den großen, nichtsozialistischen Weltmarkt. Deshalb mehren sich Stimmen, wie die des ungarischen Wirtschaftsexperten Professor Joszef Bognar, der in diesem Jahr schon zum zweitenmal in der Botschaft seines Landes in Wien die internationale Presse versammelte, um – sozusagen halboffiziell – freimütige, sehr undogmatische Ansichten über den Ost-West-Handel vorzutragen.

Das Ende der Verteufelung