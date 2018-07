Japan ist von der Natur mit vielen heißen Quellen beschenkt worden. Etwa tausend, glaube ich, gibt es, oft in unmittelbarer Nähe des Meeres. Die heißen Wasser fließen in breiten Strömen irgendwo aus den Felsen, werden in natürlichen Becken gesammelt und fließen weiter ins Meer. Hotels stehen in der Nähe und holen sich einen Teil des heißen Stroms heran, verteilen ihn in kleinere Ströme und leiten diese dann in große, gekachelte oder – schöner noch – mit Holz ausgekleidete Wannen. Jederzeit kann man darin baden, so lange und so heiß, wie man will.

Deutschland ist nicht so gesegnet von der Natur. Deswegen stehen Deutschlands heiße Quellen streng unter ärztlicher Aufsicht – und unter Verschluß. Im allgemeinen werden auch nur solche Leute hereingelassen, deren Gesundheit offenbar schon ärztliches Mitleid verdient. Ich hatte kürzlich das Glück, ich durfte mit Genehmigung meiner Krankenkasse eine Kur machen.

Aus meinem Tagebuch:

Heute ist Damentag. Die Tür ist fest verschlossen. „Kommen Sie herein, schnell, schnell“, sagt die Türschließerin. In meiner Kabine lege ich meine Kleider ab.

Ich betrete eine große Halle mit einem Schwimmbecken in der Mitte. An einem Ende sind Arkaden, am anderen ist das Thermalgemeinschaftsbad.

Im Halbrund sitzen dort viele Damen mit niedlichen Bademützen. Das gelbbraune Thermalwasser umspült sie bis zu den Schultern. Sie sitzen still und stumm, streng besorgt und in sich versunken.

Der Doktor im weißen Kittel stellt unsichtbar hinter ihnen: „Mehr als fünfzehn Minuten ist zuviel fürs Herz...“ – so lauschen sie angespannt der flüsternden Stimme, glauben an die Uhr und haben Angst vor ihr.