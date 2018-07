Die New Yorker Hippies stehen unter Polizeischutz. Eine dreißig Mann starke Sondereinheit ist vom Polizeipräsidium nach East Village, dem Hippie-Sammelplatz, entsandt worden; denn der Schutz des Gesetzes steht auch dem „Ungewaschenen, Unbeschuhten, Ungepflegten und Ungehemmten“ zu, wie ein New Yorker Richter kürzlich entschied.

Seit einiger Zeit werden die Hippies mit dem „Bösen“ konfrontiert, das sie aus ihrer „Stadt des Lichtes und der Liebe“ ausgeschlossen hatten. Raubüberfälle, Vergewaltigungen und Mord sind die Arten von Verfolgung, der die „Sanften“ statt der politischen ausgesetzt sind. Sie baten selber um Polizeischutz.

Die Überfälle auf Pärchen, die im Freien übernachten, haben sich in der Tat gehäuft. So wurden ein siebzehnjähriger Junge und ein fünfzehnjähriges Mädchen, die mit einer „Blumenzeremonie“ vor zwei Wochen getraut worden waren, nachts im Central Park übel mißhandelt. Der Junge, dessen bürgerlicher Name selbst seiner Ehefrau nicht bekannt war und der nur als „The Poet“ angesprochen wurde, lag wochenlang im Koma, bis er wieder erwachte und von seinen gutbürgerlichen Eltern heimgeholt wurde. Das Mädchen war vergewaltigt worden.

Und nachdem man die Millionärstochter Linda Fitzpatrick und den Hippie „Groovy“ Hutchinson in einem Keller in East Village ermordet aufgefunden hatte, breitet sich Angst unter den nach Liebe, Frieden und Isolation Dürstenden aus.

Die Polizei jedoch hat neben dem kriminalistischen noch ein anderes Interesse an dem Hippie-Schutz. Immer mehr Jugendliche tauchen spur- und namenlos in den Hippie-Vierteln großer amerikanischen Städte unter, wobei die Zahl der fortgelaufenen Mädchen größer als die der Jungen ist. Verzweifelte Eltern hatten bisher in den Hippie-Zeitungen ihre Suchanzeigen aufgegeben, um zu erfahren, wo ihre fünfzehn- bis sechzehnjährigen Söhne und Töchter abgeblieben sind. Mit Hilfe des erwünschten Polizeischutzes nun dürfte sich nicht nur die Zahl der Überfälle verringern, die Zahl der Hippies wohl auch.

Sie standen bislang der Polizei sowie der bürgerlichen Gesellschaft zwar nicht gleichgültig gegenüber, da sie die Voraussetzungen und Zwänge dieser Gesellschaft ablehnten, doch weigerten sie sich, sich direkt mit ihr auseinanderzusetzen, da sie Gewalt in jeder Form aus ihrer Lehre ausschließen. Um aber die Bedrohung ihrer Gewaltlosigkeit durch die Gewalttätigen abzuwenden, bedienen sie sich nun des von ihnen verworfenen Mittels der legalen Gewalt, sty.