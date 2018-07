Inhalt Seite 1 — „Ich bin doch keine Hyäne“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Harald Krooge

Mainz

Im Schwurgerichtssaal des Mainzer Landgerichts drängen sich seit einer Woche die Menschen auf den Zuschauerbänken, um nach den Worten eines Besuchers „nachträglich Zusammenbruch mit welchen Methoden zwischen Zusammenbruch und Währungsreform Schweine zu Schweinen kamen, während ehrliche Kerle am Hungertuch nagten“.

Die Staatsanwaltschaft formuliert diesen Vorwurf gegen den 44jährigen Autoschlosser Johann Peter Schwöbel aus Worms konkreter. Die Anklage spricht von fünffachem Mord, ausgeführt mit Heimtücke und Hinterlist. Als Motiv wird ein in der Bundesrepublik fast in Vergessenheit geratenes Wort genannt: Hunger.

Denn der Feldhüter Johannes Avril aus Bobenheim, der Schwarzmarkthändler Albert Neumann, seine Ehefrau Rosa und die Untermieterin Anni Recklau aus Frankfurt sowie der Wormser Bäckermeister Joseph Bergold starben allesamt zwischen dem 24. Juli 1946 und dem 14. Januar 1948, als die Schwöbel-Clique im Rhein-Main-Raum gegen „bittere persönliche Not arbeitete“.

Im Sommer vergangenen Jahres lief die Witwe des 1953 tödlich verunglückten Schwöbel-Komplizen Hans Arndt zur Polizei und erleichterte ihr Gewissen. So geschieht es, daß in Mainz in diesen Tagen von Greueltaten gesprochen wird, denen die Zeit offenbar vieles von ihren Schrecken genommen hat.

Von der ersten Stunde der mündlichen Hauptverhandlung hat es den Anschein, als wolle das Gericht die Schwächen dieses Prozesses verdecken, indem es vom Angeklagten und den zahlreichen Zeugen ein kaum erfüllbares Maß an Genauigkeit verlangt. Unbehagen schleicht sich ein, wenn ein Beobachter der Verbrechen sagen soll, welche Kleidung er am 24. Juni 1946 – vor mehr als 20 Jahren – getragen hat, ob an diesem Tage der Himmel bewölkt war und ob es regnete, ob schließlich aus diesen Gründen man nur zehn oder zwanzig Meter weit sehen konnte.