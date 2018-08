Carl Amery: Fragen an Welt und Kirche. 12 Essays. Rowohlt-Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg; 156 Seiten, 6,80 DM.

Am Lack der Welt immer so intensiv zu kratzen, daß das Ungeschönte und Unverbildete menschlicher Handlungsweisen sichtbar wird, hat sich Carl Amery seit langem zur Aufgabe gemacht. Seine Fragerei nach der Weise des Sokrates ist ebenso reizvoll wie geistig ertragreich. Diese Sammlung von zwölf Essays, die der Autor in den letzten drei Jahren aus unterschiedlichem Anlaß, aber immer aus gleicher Gesinnung geschrieben hat, wird die Amery-Gemeinde erheitern, die Amery-Gegner freilich wieder erzürnen. Aber die Alternativen sind erfreulicherweise nicht zu einfach gestellt. Der große Kritiker der katholischen Kirche ist zum Beispiel für ein „Quentchen römischen Zentralismus dankbar, weil auf diese Weise der deutsche Katholik vor letzten Entscheidungen über sein Wohl und Wehe vom gefühlsgedüngten Boden der Heimat“ bewahrt werden könnte. Amery bläst auch der Humanistischen Union kräftig den Marsch, weil sie gelegentlich den Katholizismus zu undifferenziert beurteile; er warnt sie, die Entwicklung, die das Schulwesen in Deutschland nimmt, immer gleich als Sieg zu buchen. Aber sonst hißt er wieder und wieder die Flagge der prometheisch-protestantischen Militanz, die sich in der Gewißheit bauscht, daß das Schicksal der Menschen weitgehend das Resultat eigener Entscheidungen ist, zumal vielleicht „sogar die Genetik demnächst in den Bereich des Machbaren“ eintreten werde.

Heinrich Bölls alte Frage, warum Amery trotz allem so zartfühlend schreibe, beantwortet sich leicht: Dieser Autor setzt sich bei aller Eigenständigkeit nicht selbst als Maßstab und wird damit nicht, wie Böll zuweilen, maßstablos; er gliedert sich vielmehr in eine größere, überzeugendere Geistigkeit ein und bleibt damit als Gesprächspartner immer glaubwürdig.

Wie die beklagenswerten weißen Flecken in der deutschen Literatur zu tilgen sind, macht Amery in einem der letzten Essays erfrischend deutlich: Wenn man über ein konkretes Thema schreiben will, muß man sich in Ballistik, Soziologie, Eisenbahnwesen, Autobau, Pharmazeutik und nicht zuletzt in die Labyrinthe der eigenen Brust unverdrossen vertieft haben. Eine an Banalität kaum zu übertreffende Einsicht? Amerys Erfolg scheint immer darin zu beruhen, daß er das Selbstverständliche zur rechten Zeit als selbstverständlich in Erinnerung ruft. br.