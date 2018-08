Inhalt Seite 1 — Langsam, aber voran Seite 2 Auf einer Seite lesen

Joachim Nawrocki: Das geplante Wunder. Verlag Christian Wegner, Hamburg; 290 Seiten, 10 Tabellen, 20 Photos, 22 DM.

Joachim Nawrocki gibt seinem Buch mit dem paradoxen Titel den Untertitel „Leben und Wirtschaften im anderen Deutschland“. Er wollte nicht ein wissenschaftliches Buch schreiben, wie er im „Nachwort“ hervorhebt, sondern ein Sachbuch, „das lesbar ist“.

Nun, dieses Ziel hat er voll und ganz erreicht. In einer nur lose zusammenhängenden Reihe von Berichten, die auf der „Suche nach Erlebnissen oder durch Zufall“ entstanden sind, gibt er eine „vorurteilslose und unbestechliche Schilderung von Vorgängen und Ereignissen“, die ein zutreffendes und umfassendes Bild über Leben und Wirtschaft im anderen Deutschland erbringt.

Die Berichte sind flüssig geschrieben und daher nicht nur lesbar, sondern zum Teil sogar spannend. Einige sind kleine journalistische Meisterwerke. So etwa der Bericht „007 an der Grenze“. Hier wird die Reise eines westdeutschen Ehepaares nach Berlin beschrieben, das nach einem Besuch bei Verwandten in Charlottenburg (Berlin West) nun auch zu Verwandten nach Schöneweide (Berlin Ost) fährt.

Oder die ausgezeichnete Darstellung des Lebens in einer LPG (Landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaft) in dem Bericht: „Ihr könnt ja auch draußen bleiben.“

Mit Recht stellt der Verfasser fest: „Mit wachsendem Erfolg, mit zunehmender Eingliederung und Gewöhnung an die neuen Verhältnisse gewinnen die Bauern auch ein positives Verhältnis zur LPG. Sie beteiligen sich an den ‚roten Treffs‘ im Gasthof, bei denen die Brigaden ihre Pläne ausarbeiten, bei denen Kritik geübt, Verbesserungsvorschläge gemacht und Wettbewerbe vorbereitet werden ... Das Leben geht weiter, auch auf dem Lande. Man hat sich abgefunden mit den neuen Verhältnissen und findet sie gar nicht einmal so schlecht.“

Aber es sind nicht nur Erlebnisberichte, die der Leser in die Hand bekommt. Etwa in den Beiträgen: „Innerdeutscher Handel – eine letzte Klammer“; „Viele neue Werke sind entstanden“; „Aus dem Groschen die Mark?“ und „Beschreibung aus der Ferne“ wird durch auch wissenschaftlich durchaus beachtliche Aufsätze ein ausgezeichneter Überblick über die derzeitige Lage der Wirtschaft drüben und ihre Probleme gegeben. Aber auch diese Aufsätze bleiben, trotz mancher Zahlen, leicht lesbar, weil sie wirklich mit innerer Anteilnahme des Autors niedergeschrieben sind. Selbstverständlich wird der kritische Blick des aufmerksamen Lesers an mancher Einzelheit hängenbleiben. Es wäre aber falsch, hier auf diese Einzelheiten einzugehen, weil es auf diese Einzelheiten gar nicht ankommt.