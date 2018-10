Von Arno Hahnert

Die Sitzung dauerte Stunden. Die Genossen der SED-Betriebsparteiorganisation der Redaktion Freie Welt, die man außerhalb der Dienstzeit zusammengerufen hatte, ließen sich mit verhaltener Wut Kaffee aus der Kantine kommen. Es referierte Genosse Lorenz, Abteilungsleiter für Presse im Zentralkomitee der SED. „Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Das Zentralkomitee fordert den sofortigen Abbruch der Serie, da nicht garantiert werden kann, daß eure Zeitschrift solche Menschen herausstellt, die man als proletarische Helden, als echt sozialistische Leitbilder zum Zeitpunkt des fünfzigsten Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution bezeichnen kann. Diesen bürgerlichen Fabrikanten und sein ‚süßes Leben‘ den Werktätigen als Vertreter unseres sozialistischen DDR-Lebensstils aufzuschwatzen, das zeugt von gröbster Instinktlosigkeit – oder von mehr!“

Die Redakteure, sämtlich bewährte SED-Agitatoren, gaben auf. Heinz Knapp, Chef der Abteilung Dokumentation in der Redaktion, hatte sich anfangs hinter den Autor der Serie „Männer mit Millionen“ gestellt. Fritz Jahn selbst resignierte: „Wenn das ZK den Typ des Komplementärs nicht akzeptiert, dann werde ich nur noch Arbeiter-Aktivisten zu Worte kommen lassen.“

Doch damit war es nicht getan. Der Zorn der SED-Agitationsabteilung forderte strengere Sühne; die Redaktion mußte sich zu „kaderpolitischen Veränderungen“ bereit erklären. Was war geschehen?

Um die Jubelfeier des fünfzigsten Jahrestages der Oktoberrevolution zu würdigen, hatte die Redaktion der illustrierten Zeitschrift Freie Welt eine Serie begonnen: „Männer mit Millionen.“ Dem „unproduktiven Leben“ eines kapitalistischen Playboys war der Erfolg des Magdeburger Modeschöpfers Heinz Bormann gegenübergestellt worden. Großformatige Photos von Liebesfesten und Sektorgien des Gunter Sachs in St. Tropez wurden mit Bildern aus dem Wirken Bormanns kontrastiert, die den Magdeburger Kleidermillionär, wie man ihn in der DDR nennt, im Kreise seiner reizenden Mannequins zeigen. Aber statt sich damit zu begnügen, Bormann-Stil, Bormann-Milieu und Bormann-Umsätze zu rühmen, war die Freie Welt so weit gegangen, den einstigen Privatdozenten und heutigen staatlichen Komplementär mit dem Titel „der rote Dior“ zu schmücken und damit den Stil westlicher Journalistik zu kopieren. Mehr noch: Bormann, vor dem Bechsteinflügel und teurem Meißener Porzellan sitzend, träumerisch am gekachelten Kamin stehend oder mit Familie modisch angezogen antike Sitzmöbel bevölkernd, gestand der Illustrierten, er habe „einst bohrende Zweifel an der Aufrichtigkeit des Staates“ gehabt.

Die Agitationsfunktionäre des ZK im früheren Haus der Reichsbank am Werderschen Markt erlebten einen Zornesausbruch von Albert Norden: „Was soll die Frechheit dieses Emporkömmlings zu erklären, ‚der Staat vertraut mir, ich vertraue dem Staat, bei meinem mehrfachen Millionenumsatz bleibt mir so viel, daß ich mein Auskommen habe‘! Will der uns verhöhnen?“

Genosse Lorenz, Leiter der Presseabteilung in der Parteizentrale, kam den Freie Welt-Redakteuren mit proletarischen Argumenten: „Was müssen unsere Arbeiter denken, wenn sie die deutsche Dogge Ringo neben Bormanns Westwagen sehen, wenn sie hören, Bormanns Modekonzeption entwickle ‚schlichte Eleganz für alle‘, doch für das Ausland kämen aus seinen Ateliers ‚Kreationen für verwöhnteste Ansprüche‘?“