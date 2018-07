Inhalt Seite 1 — Miguel Angel Asturias Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Siegfried Lenz

Vieles entsteht ja unbeabsichtigt. Die United Fruit Company, die heimliche Herrscherin über das lateinische Amerika, dachte gewiß nicht an die Literatur, als sie Präsidenten machte. Doch unter den von ihr gemachten Präsidenten ging es der Literatur seltsamerweise prompt schlechter. Ob es der General Ubico war oder der General Armas: nachdem sie mit Hilfe des Obstes zur Macht gekommen waren, entdeckten sie rasch die Süße des Zuschlagens. Natürlich boten sich viele als Opfer an, doch gegenüber Schriftstellern schien die erfindungsreiche Grausamkeit der Herren besonders treffsicher.

Das mußte auch ein Mann erfahren, der längst zu den bedeutendsten Schriftstellern Südamerikas zählt: der Guatemalteke Miguel Angel Asturias. Für ihn, dessen Roman „Der Herr Präsident“ Gabriela Mistral ein Blutreinigungsmittel nannte, hielten die Generale Schreibverbot und Gefängnis bereit, und auch den bittersten und zugleich ehrenvollsten Aufenthalt eines Schriftstellers ersparten sie ihm nicht: das Exil. Bedroht, verfolgt, stumm gemacht, aber unentmutigt die Zuverlässigkeit von Hoffnungen verteidigend, überstand dieser Erzählmeister die unbeabsichtigten Nebenwirkungen, die halt auftraten, sobald sich die United Fruit ihren Mann in Guatemala wählte. Nun hat Asturias, den die Indios zu ihrem Sprecher machten, den Nobelpreis erhalten.

Betrachtet man solch ein Leben, dann muß man sich wieder einmal eingestehen, daß die sinnvollste Tugend eines Schriftstellers der Starrsinn ist; der Starrsinn, mit dem er für seine Überzeugungen eintritt. Alles andere – die Tätigkeiten, die Posten, die Ehrungen oder Schmähungen – ist von musterhafter Vorläufigkeit. Asturias wußte, was ihn erwartete, als er seine Stimme für politische und soziale Gerechtigkeit erhob. Er kannte das Risiko, als er die duldenden Indios aufrief, an eine mögliche Veränderung zu glauben. Ihm waren auch die Empfindlichkeiten und Bedürfnisse der United Fruit Company bekannt. Trotzdem war er bereit, die Folgen seiner Aktivität in Kauf zu nehmen: Er wurde berufen und wieder kaltgestellt, er diente seinem Land als Diplomat und lebte zur Sicherheit seines Landes unter Hausarrest, er wurde verfemt und zu Rate gezogen, mit Mord bedroht und wieder mit diplomatischer Mission betraut..., viele Lagen, wechselnde Tätigkeiten, doch das blieb Asturias in jedem Augenblick: ein Schriftsteller. Und zwar ein Schriftsteller, der die Welt nicht möblieren sondern benennen wollte – im Vertrauen darauf, daß triftige Benennung die Möglichkeit zur Veränderung einschließt. Was er schrieb, entstand mit Notwendigkeit, und die überträgt sich unbedingt auf den Leser.

Der Doktor der Rechte und Professor der Philosophie begann als Übersetzer in Paris. Er übertrug alte Texte der Mayas, legendenhafte Zeugnisse einer Welt, der er sich zugehörig fühlt und von der er sagt, daß er nichts ohne sie wäre. Maya-Welt, indianischer Legendenvorrat, mestizische Schöpfungsangst – durch seine Verwandlungskunst machte Asturias sie zu einer neuen Wirklichkeit, zu einer magischen Wirklichkeit. Der Zuwachs an Welterkenntnis wird bald offenbar. Er zeigt sich etwa darin, daß jeder Existenz eine Doppelrolle zuerkannt wird: der Indianer – im Roman „Die Maismänner“ – ist gleichzeitig er selbst und sein Schutztier und kann nur so verstanden werden. Im Roman „Der Herr Präsident“ erscheint die Doppelrolle als lebensentscheidende Möglichkeit: Man ist der Welt nur gewachsen, indem man unaufhörlich auf zwei Ebenen denkt, handelt, spielt – auf der öffentlichen und auf der privaten Ebene. Die Schizophrenie ist sozusagen der Dauermieter, der uns lebenslänglich bewohnt.

Die Erfahrung jedoch, die Asturias am dringendsten episch zu beglaubigen versuchte, besteht für ihn darin, daß dieses Leben von zuständigen Dämonen bestimmt oder verwaltet wird, von mehr oder weniger aufgeklärten Zauberern, die die geheimen oder öffentlichen Vollstrecker sind – in der Welt des Dschungels ebenso wie in der Welt der Politik. Sie stehen hinter dem Menschen, sie mischen die Karten, sie ergreifen Partei, und sie sorgen nicht zuletzt dafür, daß er sich ausgiebig ängstigt: „Was einem nicht Angst macht im Leben“, schrieb Asturias, „das zählt nicht.“ Dämonen in vielfacher Art – so zumindest kommt es mir vor – sind das Gegenüber dieses Schriftstellers. Mit seinem Schreiben wehrt er sich gegen sie, wehrt sich, indem er ihre Techniken, Tätigkeiten und Methoden entlarvt.

Wie unterschiedlich Erscheinungsform und Wirkung der Dämonen sind, zeigen die beiden Romane „Die Maismänner“ und „Der Herr Präsident“, bedauerlicherweise die einzigen Bücher von Asturias, die bisher in deutscher Übersetzung vorliegen.