Von Eka von Merveldt

Vancouver, im Oktober

San Franzisko, das weiß doch jeder, ist eine der schönsten Städte der Welt. Aber jedesmal, wenn ich in Kalifornien war, sagten die Bekannten zu mir: „Du solltest mal nach Vancouver gehen. Es ist die schönste, die südlichste, die charmanteste Stadt Kanadas. San Franziskos Ruhm zum Trotz ist sie die lieblichste der amerikanischen Städte am Pazifik, am schönsten gelegen von allen und dazu auch die lebhafteste. Der Hafen ist der größte an der pazifischen Küste, er hat San Franzisko und Los Angeles längst überrundet. Asien ist hier gegenwärtig. Die Bewohner der Stadt sind ‚easy going‘. Sie laufen nicht so angespannt hinter dem Erfolg und der Arbeit her. Es ist der Geist der Stadt, der sie anziehend macht, und ihre Lage, es sind weniger die Sehenswürdigkeiten und das hat sie mit San Franzisko gemeinsam.“

Nun also Vancouver. Wie sie es mit allen Besuchern machen, überredeten mich gleich am ersten Tag Vancouveriten, mit einer Schwebebahn auf einen mit hohen Fichten bewaldeten Berg hinaufzufahren, der hinter der Stadt aufsteigt: Mount Grouse. Ich sollte die Schönheit von oben sehen, das Gewirr der Buchten, Flüsse und Inseln, Brücken über Brücken, das Häusermeer downtown‚ unzählige Golfplätze, vielgerühmte subtropische Parks und Villen, neue Appartementhäuser, den „Wald aus Beton“, der den Villenbewohnern in Westvancouver die Aussicht nimmt. Den weiträumigen Universitätskomplex und neu erschlossene Badestrände: Centennial Beach. Zur Hundertjahrfeier Kanadas 1967 haben alle Städte einen Beitrag geleistet. Kulturzentren, wie das Centre d’Art in Montreal mit Konzerthaus und Theatern und Pop-Kunst auf dem Platz davor, entstanden überall. In Vancouver wurde auch das „Jahrhundert-Seebad“ eröffnet. Der neue Flugplatz ist noch im Bau.

Aber ich sah nicht viel von oben. Herbstnebel lagen wie ein Wolkenstore vor dem Bild, das sich nicht entschleiern wollte. Nicht einmal die beiden Peeks des 1600 Meter hohen Löwen-Berges im Küstengebirge zeigten sich. Wie Wächter ragen sie über Vancouver auf – wenn sie nicht hinter Nebelwänden verschwinden. So ging es mir wie den Afrika-Reisenden, die keine Löwen sehen, und wie Japan-Reisenden, denen sich der Fuji hinter Wolken verbirgt.

Am nächsten Morgen holte mich eine Schönheit von Vancouver mit ihrem großen Stationswagen vom Hotel ab. Es war das hübscheste Mädchen, das ich in Kanada traf, und es waren nicht wenige: kastanienrotes Haar, große dunkle Augen und ein Teint, so zart wie von Gainsborough gemalt.

Als ich um sieben Uhr morgens aus dem Fenster geblickt hatte – in einem Hotel mit fernöstlichem Touch, mit immer lächelnden, huschenden chinesischen Houseboys – landete ein privates Wasserflugzeug in der nahen Bucht hinter dem Schwimmbad, wo schon andere Flugzeuge der Hotelgäste wasserten und eine Reihe von Yachten. In Stadtnähe haben 40 000 Hausboote der Vancouveriten ihren Wasserplatz. An dieser glücklichen Küste ist outdoor-living, das Wasser befahren, fischen und baden und Skilauf im Winter, so wichtig wie die Arbeit. Von ihrer Appartementwohnung aus können die Bewohner der English Bay Beach ins Meer steigen.