Wenn ein angesehenes Unternehmen, in aller Welt als solvent bekannt, mit weit über dreihundert Millionen Mark Jahresumsatz über eine Million Gewinn macht, dann daraus in einem guten halben Jahr über 64 Millionen Mark bilanzierten Verlust werden läßt und mit 86,4 Millionen im Handumdrehen in der Kreide steht, Vergleich anmeldet und bei einem Betriebsvermögen von 3,6 sowie einem Privatvermögen der persönlich haftenden Gesellschafter von zwei Millionen (Beteiligungen abgerechnet) die Gläubiger dazu bringt, über 14 Millionen Mark zu streichen, um die erforderliche Quote für den Vergleich zu erreichen, dann kann man sicher von einem „kleinen Wunder“ sprechen.

Das tat jedenfalls der Kölner Vergleichsrichter, Dr. Horst Papke, als er die dritte Marathon-Versammlung der rund 100 Gläubiger nach achtstündiger Zahlen- und Paragraphenschlacht in der Industrie- und Handelskammer zu Köln schloß. Im Justizpalast der Domstadt gibt es keinen Saal, der ausgereicht hätte, die Kompanie von Juristen (über 30) und Gläubigern, darunter 14 Banken, arbeitsfähig unterzubringen. Die Verständigung zwischen Gericht, Vergleichsverwaltern und Gläubigern war nur dank einer Lautsprecheranlage gewährleistet.

Bis zum letzten Tage war es ungewiß, Vergleich oder Konkurs? Es ging jedenfalls um den größten Firmenzusammenbruch Kölns seit 1945 und um Deutschlands größte Insolvenz des Jahres. Was war geschehen? Wie konnte ein höchstsolventes Unternehmen (gegründet 1877) in den Abgrund stürzen? Der erste Prokurist der international bekannten rheinischen NE-Metallhandelsgesellschaft Friedr. Zöllner oHG, Köln, Rolf Dünwald, hatte offenbar übermäßig große Vollmachten. Zumindest genoß er ungewöhnliches Vertrauen. Sonst hätte er es kaum fertiggebracht, durch „unbegreifliche Fehlspekulationen“ an der Londoner NE-Metallbörse in wenigen Wochen mindestens 16 Millionen Verluste hervorzurufen. Plötzlich standen die Inhaber, Hellmuth und Ernst Zoellner, hochangesehene Männer der Kölner Gesellschaft, vor der Katastrophe. Die Hausbank löste keinen Scheck mehr ein. Auch den kleinsten nicht. Das Konto stand allein bei diesem Institut auf rund 18 Millionen im Soll. Die Fehlspekulationen in London hatten nach Meinung von Fachleuten „eine ungeheure Größenordnung“ erreicht.

Nach zwanzig kritischen und erregten Verhandlungsstunden war es geschafft: Amtsgerichtsrat Dr. Papkes „Wunder“. Zahllose Einwände, Schachzüge und Spitzfindigkeiten waren zu berücksichtigen und zu prüfen, bis der Vergleich perfekt war. Die erreichte Vergleichsquote beträgt 19,6 Millionen oder 35 Prozent von einer Restschuld mit 56 Millionen. Die einzige und letzte Rettung war die Firma Accumulatoren-Werke Hoppecke KG, an der die Brüder Zoellner zu je 35 Prozent beteiligt sind. Die Hoppecke KG, deren Rolle monatelang in dem Verfahren nach außen hin verschwiegen werden sollte, deckt die Vergleichsquote mit 16,6 Millionen ab. H.K.